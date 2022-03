Quan chức cấp cao Mỹ - Trung nhóm họp giữa căng thẳng Nga - Ukraine

Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì (trái) và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan (Ảnh: Global Times).

Trong các tuyên bố riêng được đưa ra ngày 13/3, Trung Quốc và Mỹ cho biết nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ có cuộc hội đàm vào hôm nay tại thành phố Rome, Italy.

Phát ngôn viên Emily Horne của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nêu rõ trong tuyên bố rằng "các bên sẽ thảo luận về tác động của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đối với an ninh khu vực cũng như an ninh toàn cầu". Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ nói rằng "các bên sẽ thảo luận về các vấn đề và mối quan tâm chung của khu vực và quốc tế" mà hoàn toàn không đề cập đến vấn đề Ukraine.

Trước cuộc gặp, Nhà Trắng cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu giúp Nga tìm cách "né" các đòn trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ và hơn 20 đồng minh áp dụng đối với Nga chủ yếu nhắm vào các ngân hàng, công nghệ, giới tài phiệt, ngân hàng trung ương, các mặt hàng xuất khẩu lớn và các quan chức cấp cao của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga hôm 13/3 rằng, các lệnh trừng phạt đã tước quyền tiếp cận của Moscow với 300 tỷ USD trong số 640 tỷ USD dự trữ ngoại hối và vàng, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc đang chịu áp lực phải hành động nhiều hơn nữa.

Ông Siluanov nói: "Chúng tôi có một phần dự trữ vàng và ngoại hối bằng tiền Trung Quốc. Và chúng tôi thấy rằng các nước phương Tây đang gây áp lực lên Trung Quốc để hạn chế thương mại giữa Nga với Trung Quốc. Nhưng tôi cho rằng quan hệ đối tác với Trung Quốc sẽ vẫn cho phép chúng tôi duy trì sự hợp tác, thậm chí không những duy trì mà còn gia tăng thêm'".

Tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho hay, quan hệ của Trung Quốc với Nga vẫn là "nền tảng vững chắc", mô tả mối quan hệ của hai bên là "mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới" và "có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển thế giới".

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu trên đài CNN hôm 13/3 rằng Washington đang "theo dõi sát sao" xem liệu Trung Quốc có cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc kinh tế cho Nga nhằm phá vỡ chiến dịch gây sức ép kinh tế của phương Tây hay không.

Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết cuộc gặp ở Rome đã được lên kế hoạch trong một thời gian dài, sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 11 năm ngoái về tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro chiến lược và giữ cho các đường dây liên lạc luôn mở.

Ông Jake Sullivan và ông Dương Khiết Trì đã có gặp mặt trực tiếp lần gần đây nhất tại Thụy Sĩ vào đầu tháng 10/2021, trước cuộc điện đàm giữa ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden.