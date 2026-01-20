Phương Tây đánh giá năng lực không quân Nga sau 4 năm xung đột Ukraine

Máy bay Il-78 tiếp liệu trên không cho máy bay Tu-95MS của Nga (Ảnh: Defense).

Trong một bài viết đánh giá mới đây của Viện phân tích RUSI uy tín của Anh, năng lực không quân của Nga năm 2026 đã mạnh hơn năm 2020, xét cả về không quân chiến thuật, đặc biệt là tiêm kích Su-34, và không quân chiến lược, nhất là các máy bay ném bom Tu-95MS.

Chuyên gia Justin Bronk của RUSI chỉ ra, thế mạnh chủ yếu của Không quân Nga nằm ở khả năng nhanh chóng bù đắp các tổn thất trong phân khúc không quân chiến thuật. Dựa vào dữ liệu hồi cứu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 và dựa trên các phép tính của cá nhân, ông Bronk cho biết, Nga chỉ mất 140 máy bay trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ông Bronk lưu ý, Nga đã mất 40 chiếc Su-34, loại máy bay tấn công chiến thuật mạnh nhất của họ, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn có thể sản xuất tới 50 máy bay mới cùng loại trong giai đoạn 2022-2025.

Tuy nhiên, những số liệu này khác biệt đáng kể so với dữ liệu chính thức của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, theo đó Nga đã mất tổng cộng 434 máy bay cho đến nay.

Theo mô tả của tác giả bài viết, thế mạnh lớn thứ hai của Không quân Nga, được tích lũy trong gần 4 năm xung đột tại Ukraine, là khả năng tiến hành không chiến và tấn công các mục tiêu mặt đất. Cụ thể, các tiêm kích Su-35S và Su-30SM2 của Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa không đối không R-37M mạnh hơn và có tầm bắn xa hơn, với tầm phóng trên 200km, thay cho tên lửa R-77-1.

Không quân chiến thuật Nga cũng đã tích lũy kinh nghiệm trong việc sử dụng ồ ạt các loại bom hàng không dẫn đường để tấn công nhiều loại mục tiêu mặt đất khác nhau. Những nhiệm vụ này được thực hiện song song với sự yểm trợ của các hệ thống phòng không mặt đất, đáng chú ý là S-400.

Theo ông Bronk, bất chấp những tổn thất đáng kể do Chiến dịch “Mạng nhện” do Cơ quan An ninh Ukraine tiến hành tháng 6 năm ngoái gây ra, không quân tầm xa của Nga vẫn duy trì được năng lực đáng kể để tiến hành các cuộc tập kích phối hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Đánh giá được đưa ra dựa trên ước đoán cho rằng Chiến dịch Mạng nhện của Ukraine chỉ khiến Nga mất 4 chiếc Tu-95MS và 3 chiếc Tu-22M3, một con số hiện vẫn còn gây tranh cãi.

Trong bài viết, ông Bronk cũng cho biết, sau 4 năm xung đột, Không quân Nga đã học được cách tiến hành các cuộc tấn công cường độ cao vào mục tiêu mặt đất bằng bom KAB và tên lửa, dưới sự che chắn của mạng lưới phòng không dày đặc.