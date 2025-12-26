Phát hiện máy bay quân sự Mỹ có chuyến đi bí ẩn đến Khu vực 51 tuyệt mật

Lộ trình của máy bay quân sự thuộc Không quân Mỹ tới Khu vực 51 tuyệt mật hôm 22/12 (Ảnh: ADS-B).

Chiếc máy bay này thuộc phi đội Janet của quân đội Mỹ, chuyên vận chuyển nhân viên quân sự đến các cơ sở an ninh lưu trữ thông tin mật.

Nó cất cánh từ Sân bay Quốc tế Harry Reid, sân bay chính ở bang Las Vegas, lúc 8h25 (giờ địa phương) và hạ cánh xuống Khu vực 51 lúc 8h42 ngày 22/12, theo dữ liệu công khai.

Mặc dù mục đích của chuyến bay vẫn chưa rõ ràng, nhưng Khu vực 51 nằm trong Khu vực Thử nghiệm và Huấn luyện Nevada của Không quân Mỹ, vốn được sử dụng cho các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Địa điểm này từ lâu đã được đồn đoán là nơi chứa các tàu vũ trụ ngoài hành tinh bị rơi và các công nghệ bí ẩn khác.

Là sản phẩm thiết kế của Boeing, máy bay phản lực Janet có màu trắng với một sọc đỏ duy nhất chạy từ đầu đến đuôi. Chúng hoạt động từ một nhà ga riêng biệt tại Las Vegas do căn cứ Khu vực 51 nằm quá xa xôi và không thể di chuyển bằng đường bộ thông thường.

Chuyến bay lần này chỉ là một trong 6 chuyến đi của Janet đến Khu vực 51 trong tuần qua.

Dữ liệu cho thấy các chuyến bay của Janet đi theo cùng một lộ trình mỗi ngày, và tất cả đều xuất phát từ Las Vegas trong khung giờ 8h25 đến 8h29 sáng. Thời gian bay không quá 20 phút, tùy thuộc vào lộ trình chính xác và tốc độ gió.

Một lý do thường được nhắc đến khiến các nhân viên quân sự phải đến Khu vực 51 là để thử nghiệm và phát triển các hệ thống máy bay và vũ khí tuyệt mật.

Khu vực 51 trở nên nổi tiếng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi được sử dụng để thử nghiệm máy bay trinh sát U-2, vốn rất quan trọng cho việc thu thập thông tin tình báo chống lại Liên Xô. Máy bay này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay để giám sát các băng đảng ma túy tại Mexico và các mối đe dọa khác đối với Mỹ.

Phi đội Janet bí mật bắt đầu hoạt động vào năm 1972, thực hiện chuyến bay đầu tiên đến Khu vực 51, được thành lập năm 1955. Khu vực 51 có 6 đường băng dành cho máy bay Janet hạ cánh, trong đó có một đường băng dài khoảng 3.660m, thuộc nhóm dài nhất thế giới.

Cho đến nay, Khu vực 51 vẫn là một trong những cơ sở quân sự bí ẩn nhất thế giới, nơi giao thoa giữa dữ liệu thực tế, lịch sử quân sự và những câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng. Sự bí mật xung quanh Khu vực 51 đã làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu về mục đích thực sự của nó.

Theo một cuộc phỏng vấn được đăng tải lại từ một nhà báo hàng không với các nguồn tin trực tiếp từng làm việc ở đó cho biết, sự thật về khu vực này có thể được tiết lộ sau năm 2025. Mốc thời gian này được cho là liên quan đến sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, quy định việc tự động giải mật tài liệu chính phủ sau 25 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Điều này đồng nghĩa, về mặt nguyên tắc, một số dự án tuyệt mật từ thập niên 1990 có thể được xem xét giải mật trong thời gian tới. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Mỹ chưa có xác nhận chi tiết.

Trong cuộc phỏng vấn vào những năm 1990, nhà báo hàng không Jim Goodall – người từng tiếp xúc với nhiều nguồn tin làm việc tại Khu vực 51 kể rằng một số công nghệ được phát triển tại đây “có thể khiến George Lucas (nhà làm phim huyền thoại người Mỹ nổi tiếng với bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao) phải ghen tị”.

Nhà báo Goodall kể lại một cuộc trò chuyện với một “chuyên gia an toàn” và là quan chức cấp cao của Không quân Mỹ làm việc tại khu thử nghiệm Nevada. Chuyên gia này được cho là đã nói với ông: “Chúng tôi có những thứ thực sự là nằm ngoài thế giới này… còn tuyệt vời hơn cả Star Trek (loạt phim 'Du hành giữa các vì sao'), hay bất cứ thứ gì ông có thể thấy trong phim".

"Một người đàn ông dành 12 trong số 30 năm cuộc đời mình cho các chương trình bí mật tại Groom Lake (tên gọi khác của Khu vực 51)", nhà báo Goodall giải thích về "chuyên gia an toàn" kể trên trong cuộc phỏng vấn.