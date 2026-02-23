Phản ứng của Tổng thống Trump khi Iran quyết giữ lập trường

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News được công bố ngày 21/2, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Tổng thống Donald Trump "tò mò về lập trường của Iran" sau khi Washington cảnh báo Tehran về hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận.

"Tôi không muốn dùng từ “thất vọng”, vì ông ấy (Tổng thống Trump) biết rằng mình có nhiều lựa chọn thay thế, nhưng ông ấy tò mò về lý do họ vẫn chưa thay đổi...", ông Witkoff nói.

"Tại sao, dưới áp lực như vậy, với sức mạnh hải quân và lực lượng quân sự hùng hậu ở đó, tại sao họ không đến gặp Mỹ và nói: “Chúng tôi tuyên bố chúng tôi không muốn sở hữu vũ khí và đây là những gì chúng tôi sẵn sàng làm?”. Tuy vậy, việc thuyết phục họ đi đến quyết định này lại khá khó khăn”, Đặc phái viên Mỹ cho biết thêm.

Theo ông Witkoff, Iran “đã làm giàu uranium vượt xa mức cần thiết cho chương trình hạt nhân dân sự và độ tinh khiết phân hạch lên tới 60%".

"Họ có lẽ chỉ cần một tuần là có vật liệu chế tạo bom và điều đó thực sự nguy hiểm”, nhà ngoại giao Mỹ nhận định.

Tổng thống Trump đã ra lệnh tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn ở Trung Đông và chuẩn bị cho một cuộc không kích tiềm tàng nhằm vào Iran. Iran cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran về "những điều thực sự tồi tệ sẽ xảy ra" nếu không đạt được thỏa thuận nào để giải quyết tranh chấp kéo dài về chương trình hạt nhân của Tehran.

Mỹ muốn Iran từ bỏ uranium làm giàu, vật liệu mà Washington cho rằng có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân, cũng như ngừng hỗ trợ các nhóm vũ trang ủy nhiệm ở Trung Đông và chấp nhận giới hạn đối với chương trình tên lửa của Tehran.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, nhưng Tehran sẵn sàng chấp nhận một số hạn chế để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính. Họ bác bỏ việc gắn chương trình hạt nhân với các vấn đề khác, chẳng hạn tên lửa và việc hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực.

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết Iran và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ 3 vào ngày 26/2 tại Geneva.

"Tôi vui mừng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được lên kế hoạch tại Geneva vào thứ Năm tuần này, với nỗ lực tích cực để tiến thêm một bước nữa nhằm hoàn tất thỏa thuận", Ngoại trưởng Oman, người đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran, cho biết.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ sự lạc quan thận trọng trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 22/2, nói rằng các cuộc đàm phán gần đây đã "mang lại những tín hiệu đáng khích lệ", đồng thời chỉ ra sự sẵn sàng của Tehran cho "bất kỳ kịch bản tiềm năng nào".