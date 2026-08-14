Phản ứng của Nga về đề xuất ngừng bắn với Ukraine ở Biển Đen

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

Nga bác ý tưởng ngừng bắn ở Biển Đen

Trong tuyên bố vào hôm nay 14/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển.

“Chúng tôi coi các cuộc tấn công này là chính sách có chủ ý nhằm gây bất ổn cho hoạt động vận tải dân sự ở khu vực Biển Đen, qua đó tiếp tục làm leo thang căng thẳng và kéo dài xung đột. Tất cả các cuộc tấn công đều diễn ra với sự hậu thuẫn của một số nước láng giềng trong khu vực”, bà Zakharova cho biết.

Bà Zakharova bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn với Ukraine tại Biển Đen: “Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào chỉ ra rằng tình hình đang được cải thiện, do vậy không có cơ sở nào cho các biện pháp nửa vời vì nó sẽ mang lại cho chính quyền Kiev khoảng thời gian tạm nghỉ”.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau phát biểu của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Ông Fidan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra đề xuất với cả Nga và Ukraine về việc tạm ngừng các hoạt động quân sự ở Biển Đen.

Bà Zakharova cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những tuần gần đây, cả Nga và Ukraine đều gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đen, khiến giá ngũ cốc thế giới tăng cao.

Reuters ngày 13/8 đưa tin, Ukraine đã gửi đề xuất cho Nga thông qua một bên thứ ba. Đề xuất của Ukraine kêu gọi hai bên ngừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen.

Bà Zakharova cho rằng việc quay trở lại Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen 2022-2023 do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian là không khả thi. Đây là thỏa thuận cho phép Nga và Ukraine - hai nước xuất khẩu ngũ cốc lớn - tiếp tục cung cấp hàng hóa cho thị trường thế giới.

Bà Zakharova tuyên bố đây là thỏa thuận “một chiều”. Thỏa thuận đã đổ vỡ sau khi Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây không thực hiện đúng các cam kết trong thỏa thuận.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 13/8 tuyên bố các ý tưởng về khả năng áp dụng lệnh ngừng bắn ở Biển Đen đang được truyền đạt qua nhiều kênh khác nhau, nhưng Moscow chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào về vấn đề này.

Ông Grushko cũng cho biết lập trường của Nga về "các biện pháp tạm thời nhằm làm giảm căng thẳng quân sự đã được nêu rõ".

"Không thể đạt được hòa bình nếu không giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng sẽ bị phía Ukraine sử dụng để tập hợp lại và tăng cường lực lượng, nhằm phục vụ những mục đích hoàn toàn không liên quan đến việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov xác nhận Moscow không hề biết về các đề xuất mới của Kiev nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông nói rằng Mỹ vẫn chưa chuyển đề xuất này cho Nga thông qua các kênh ngoại giao.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đối với hệ thống băng tải vận chuyển ngũ cốc sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine tại Novorossiysk, vùng Krasnodar, Nga ngày 12/8 (Ảnh: Reuters).

Nga chờ phản hồi của Mỹ

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay tuyên bố không thể tính đến việc chấm dứt xung đột Ukraine dựa trên giới tuyến quân sự hiện tại.

“Cần phải chấm dứt xung đột khi đạt được một giải pháp lâu dài, đáng tin cậy và bền vững”, Ngoại trưởng Nga nói trong một cuộc phỏng vấn.

Theo ông Lavrov, Nga đang chờ phản hồi từ Washington về sự tham gia của Mỹ trong việc tổ chức và tiến hành các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga.

Ông Lavrov khẳng định Nga không đưa ra tối hậu thư yêu cầu Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi không đưa ra tối hậu thư”, ông Lavrov nói khi được hỏi về việc liệu có cần đưa ra những yêu cầu cứng rắn về việc chấm dứt sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine hay không.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, nếu Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tiếp đón họ một lần nữa.

“Chúng tôi không từ chối đối thoại với họ. Nếu họ đến, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tiếp họ một lần nữa. Vấn đề là họ sẽ đến với những đề xuất gì”, ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tiết lộ, Kiev đã gửi đến Mỹ bản đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua với Nga.

Ông Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết về bản đề xuất. Tuy nhiên, sau đó, ông cho biết, Ukraine và các đối tác đã soạn thảo một kế hoạch chung nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột. Ông nói rằng chiến lược này dựa trên việc gây sức ép với Nga và mọi bước đi cần thiết đều đã được tính toán cẩn thận.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết của việc quân đội Ukraine phải giữ vững phòng tuyến và tiếp tục các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông cũng kêu gọi các đối tác quốc tế của Ukraine mở rộng quy mô hỗ trợ, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không.