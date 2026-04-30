Ông Trump kêu gọi Iran đầu hàng, Tehran cảnh báo rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: New York Times).

Mỹ kêu gọi Iran đầu hàng

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/4 cho biết, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang được thực hiện "qua điện thoại". Ông bày tỏ sự phàn nàn về quãng đường di chuyển dài ngày để cử một phái đoàn đến Islamabad trong bối cảnh các cuộc thảo luận vẫn chưa mang lại hồi kết cho cuộc xung đột.

"Chúng tôi đang đàm phán, chúng tôi đang thảo luận với họ, và chúng tôi sẽ không thực hiện những chuyến bay kéo dài 18 giờ mỗi khi muốn xem một tờ giấy nữa", Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

"Chúng tôi đang thực hiện qua điện thoại, và điều đó rất ổn. Tôi gọi điện, hoặc để người của tôi gọi, và bạn sẽ biết câu trả lời trong vòng 15 phút, dù tôi luôn thích gặp mặt trực tiếp hơn, tôi coi đó là cách tốt hơn”, ông cho biết.

Ông nói thêm: "Nhưng khi bạn phải bay 18 giờ mỗi lần muốn họp, trong khi bạn đã biết nội dung cuộc họp là gì, và bạn biết họ sẽ đưa cho bạn một tờ giấy mà bạn không thích ngay cả trước khi bạn khởi hành, thì điều đó thật không đáng”.

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng Iran đã tiến được "một chặng đường dài" trong các cuộc đàm phán.

"Câu hỏi đặt ra là liệu họ có chịu nhượng bộ đủ hay không. Sẽ không bao giờ có một thỏa thuận nào trừ khi họ đồng ý rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông nói.

“Iran phải từ bỏ thôi, đó là tất cả những gì họ cần làm. Chỉ cần nói “Chúng tôi bỏ cuộc", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Hòa đàm Mỹ - Iran rơi vào bế tắc khi 2 bên tiếp tục bất đồng về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Tehran.

Tehran được cho là đã gửi cho phía Mỹ một đề xuất hòa bình 3 giai đoạn, trong đó ưu tiên chấm dứt các hành động thù địch trước, hoãn đàm phán về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, ông Trump dường như không hài lòng với đề xuất.

Các nguồn tin cho biết bên trung gian Pakistan có thể nhận được bản đề xuất hòa bình đã sửa đổi của Iran vào ngày mai 1/5.

Ông Trump đã phản ứng trước sự bế tắc trong đàm phán hòa bình bằng cách cảnh báo Iran "tốt nhất nên sớm khôn ngoan lên".

Iran cảnh báo cứng rắn

Trong khi đó, Iran dường như không có dấu hiệu nhượng bộ.

Tư lệnh Hải quân Iran, Phó Đô đốc Shahram Irani, vừa đưa ra cảnh báo đanh thép rằng nước này đã đóng cửa eo biển Hormuz từ phía biển Ả rập và sẽ có "hành động nhanh chóng" nếu các lực lượng Mỹ tiến tới.

Ông Shahram Irani khẳng định: "Đối thủ từng nghĩ rằng trong thời gian ngắn nhất có thể, từ 3 ngày đến 1 tuần, họ có thể kết thúc cuộc chiến chống lại Iran, và giả định đó của họ đã không thành hiện thực. Chúng tôi đoàn kết đến giọt máu cuối cùng để đáp trả”.

Trước đó, kênh Press TV của Iran dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "hành động chưa từng có" nếu tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Quan chức này cho biết: "Sự kiềm chế mà các lực lượng vũ trang Iran thể hiện cho đến nay là nhằm tạo cơ hội cho ngoại giao, để Mỹ có thời gian tìm hiểu và chấp nhận các điều kiện của Iran nhằm kết thúc cuộc chiến vĩnh viễn”.

Quan chức Iran cũng cảnh báo: "Nếu sự cố chấp tiếp diễn và các điều kiện của Iran bị bác bỏ, đối thủ sẽ sớm phải đón nhận một kiểu đáp trả khác biệt”.