Mỹ nêu điều kiện ký thỏa thuận, Iran cảnh báo đòn đáp trả chưa từng có

Một thủy thủ Mỹ ra hiệu cho trực thăng MH-60S Sea Hawk trên boong tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mitscher (Ảnh: CENTCOM).

Điều kiện của Mỹ để đạt thỏa thuận với Iran

Trong tuyên bố với truyền thông Mỹ hôm nay 29/4, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết các nhà đàm phán Mỹ đang tiếp tục tham gia đối thoại với phía Iran trong bối cảnh Iran đang “gặp khó khăn” trong việc giải quyết vấn đề liên quan tới ban lãnh đạo nước này.

Người phát ngôn nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận với Iran nếu thỏa thuận đó “đặt an ninh quốc gia của Mỹ lên hàng đầu”.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran trên mạng xã hội về việc ký thỏa thuận hạt nhân.

Ông Trump cho rằng Iran “không thể tự giải quyết vấn đề”, đồng thời cảnh báo Iran nên “khôn ngoan” hơn.

“Iran không thể tự giải quyết vấn đề. Họ không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân. Tốt hơn hết là họ nên sớm khôn ngoan!”, Tổng thống Trump bình luận.

Đây được xem là động thái cho thấy Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về chấm dứt xung đột với Mỹ.

Truyền thông Mỹ và các quan chức thạo tin cuối tuần qua đưa tin, Iran đã gửi tới Mỹ đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột. Đề xuất gồm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng trong khi trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Tuy nhiên, đề xuất mới nhất này đã nhận được phản ứng lạnh nhạt từ Washington.

AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết ông Trump không hài lòng với đề xuất vì trì hoãn việc thảo luận về các chương trình hạt nhân của Iran - một vấn đề mà Washington khẳng định phải được giải quyết ngay từ đầu.

Washington nhiều lần yêu cầu Tehran từ bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu và đình chỉ việc làm giàu uranium như một điều kiện quan trọng của bất kỳ giải pháp hòa bình nào.

Iran cho đến nay vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích hòa bình và Tehran sẽ không chuyển uranium làm giàu cho bất kỳ nước nào.

Trong cuộc gặp với Vua Charles III của Hoàng gia Anh hôm 28/4, Tổng thống Trump cũng đề cập đến việc Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta đang tiến hành một số hoạt động ở Trung Đông và chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta đã đánh bại đối thủ về mặt quân sự, và chúng ta sẽ không bao giờ để đối thủ đó sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Mỹ nói.

Iran cảnh báo đáp trả “chưa từng có”

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran nói với kênh Press TV hôm nay rằng, các hành động gây hấn trên biển của Mỹ dưới hình thức "phong tỏa hải quân" sẽ sớm bị đáp trả bằng "hành động quân sự thực tế và chưa từng có tiền lệ".

Nguồn tin cho biết, lực lượng vũ trang Iran tin rằng sự kiên nhẫn có giới hạn và cần phải có phản ứng đáp trả nếu Washington tiếp tục phong tỏa hải quân quanh eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược với hoạt động vận tải dầu mỏ toàn cầu.

Quan chức Iran tuyên bố, trong các cuộc xung đột do Mỹ tiến hành gần đây, Iran đã chứng minh rằng Washington không còn phải đối mặt với một đối thủ thụ động hay dễ đoán nữa.

Theo quan chức Iran, thông qua sự kháng cự mạnh mẽ của người dân và lực lượng vũ trang, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt, dũng cảm và quyết đoán của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, Iran đã thành công trong việc vô hiệu hóa và làm suy yếu tất cả lựa chọn của Mỹ.

Nguồn tin cho biết, sự kiềm chế mà lực lượng vũ trang Iran thể hiện cho đến nay nhằm mục đích tạo cơ hội cho ngoại giao, cho phép Mỹ tìm hiểu và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Ông nói thêm rằng lệnh ngừng bắn nhằm tạo cơ hội cho Tổng thống Trump đưa Mỹ thoát khỏi vũng lầy hiện tại.

Tuy nhiên, nếu Mỹ tiếp tục gây hấn và các điều kiện của Iran bị bác bỏ, quan chức Iran cảnh báo Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho một hình thức đáp trả khác đối với cuộc phong tỏa hải quân đang diễn ra.

Quan chức Iran cũng đề cập đến những hậu quả kinh tế của việc đóng cửa eo biển Hormuz và duy trì phong tỏa hải quân.

Mặc dù thừa nhận rằng lệnh phong tỏa như vậy sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, bao gồm cả Iran, nguồn tin lưu ý rằng kinh nghiệm hàng chục năm của Iran trong việc né tránh các lệnh trừng phạt, cùng hàng nghìn km đường biên giới trên bộ và các biện pháp sẵn có để đối phó với các cuộc bao vây trên biển khiến Tehran có khả năng chống chịu áp lực về kinh tế tốt hơn nhiều so với Washington.

Quan chức cấp cao Iran cũng cảnh báo việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và đóng cửa eo biển Hormuz cuối cùng có thể gây hại cho Mỹ nhiều hơn Iran.