Ông Putin, ông Biden ra sân bay đón các tù nhân trong cuộc trao đổi lịch sử

Nhà Trắng ngày 1/8 cho biết, 16 công dân phương Tây đã được Nga trả tự do để trở về Mỹ và một số nước châu Âu. Đổi lại, phương Tây trả tự do cho 8 người bị nghi là "điệp viên và đặc vụ Nga" từ các nhà tù ở Mỹ, Na Uy, Đức, Ba Lan, Slovenia. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris chào đón nhà báo Mỹ gốc Nga Alsu Kurmasheva ở căn cứ Andrews, Maryland, Mỹ sau khi bà được trả tự do.

Đây được xem là cuộc trao đổi tù nhân lịch sử, vì có quy mô lớn nhất trong hàng chục năm qua, kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trong ảnh: Ông Biden chào đón phóng viên Wall Street Journal Evan Gershkovich về nước.

Cuộc trao đổi diễn ra tại sân bay Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 1/8 theo giờ địa phương. Thỏa thuận trao đổi tù nhân được thực hiện sau hơn 18 tháng đàm phán giữa Nga và các nước phương Tây. Trong ảnh: Ông Biden chào đón cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan.

Nhà Trắng coi đây là thỏa thuận trao đổi tù nhân phức tạp nhất trong lịch sử giữa Mỹ và Nga. Trong ảnh: Các thành viên trong gia đình những người được thả chào đón thân nhân ở sân bay Mỹ.

Ông Biden ca ngợi thỏa thuận này là "một kỳ tích của ngoại giao và tình hữu nghị" và ca ngợi các đồng minh của Washington vì "những quyết định táo bạo và dũng cảm" của họ.

Chiếc máy bay chở các tù nhân được trao đổi hạ cánh xuống sân bay ở Maryland.

Tiêu binh Nga xếp hàng trong buổi lễ chào đón những công dân Nga được thả trong cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga với các nước phương Tây, tại Sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow ngày 1/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân tham dự buổi lễ.

Ông Putin chào đón các công dân Nga, bao gồm các sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Artyom Dultsev, Anna Dultseva và các con của họ.

Ông Putin cùng các quan chức cấp dưới chào đón các công dân Nga hồi hương.

Ông Putin trao đổi với các công dân Nga, bao gồm các sĩ quan FSB như Vadim Krasikov, Vadim Konoshchenok, đặc vụ Cơ quan tình báo quân sự (GUR) Mikhail Mikushin, Pavel Rubtsov, doanh nhân Vladislav Klyushin.

Ông Putin đã cam kết sẽ trao tặng cho các công dân được trả tự do các giải thưởng và trao đổi với họ về dự định tương lai. "Tôi muốn chúc mừng tất cả các bạn đã trở về Tổ quốc. Tổ quốc chưa bao giờ quên các bạn dù chỉ một phút. Tất cả các bạn sẽ được trao tặng các giải thưởng nhà nước. Tôi sẽ gặp lại các bạn, chúng ta sẽ nói về tương lai của các bạn", ông nói.

Ảnh: Reuters