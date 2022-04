Ông Biden: Mỹ sẽ không tấn công Nga, cam kết viện trợ đến cùng cho Ukraine

Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép (Ảnh: Getty).

"Chừng nào các cuộc tấn công và sự tàn khốc vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine", Tổng thống Joe Biden phát biểu hôm 28/4.

Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không tấn công Nga, nhưng Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để "phòng vệ".

Ông Biden cũng bác bỏ lo ngại rằng, Moscow có thể coi các lô vũ khí viện trợ là sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột tại Ukraine.

"Bất chấp những tuyên bố đáng lo ngại từ Điện Kremlin, chúng tôi không tấn công Nga. Chúng tôi đang giúp Ukraine tự vệ trước chiến dịch của Nga", ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói trợ khẩn cấp trị giá 33 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

"Tôi vừa đề nghị Quốc hội thông qua gói viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo quan trọng để giúp Ukraine tiếp tục đối phó với Nga, vào một thời điểm rất quan trọng", ông Biden nói.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ tiết lộ, theo đề xuất, gói viện trợ sẽ bao gồm hơn 20 tỷ USD cho an ninh và quân sự, trong đó 11,4 tỷ USD để mua sắm trang thiết bị quân sự cho Ukraine, 2,6 tỷ USD hỗ trợ triển khai binh sĩ và trang thiết bị của Mỹ đến khu vực, 1,9 tỷ USD hỗ trợ an ninh mạng và hoạt động tình báo. Ngoài ra, hơn 8,5 tỷ USD dành cho hỗ trợ kinh tế và hơn 3 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo, an ninh lương thực.

Ngoài gói viện trợ trên, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đề xuất sử dụng tài sản của các tài phiệt Nga hiện bị phương Tây phong tỏa để bù đắp cho các thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu do xung đột.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25/4 tại Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sự hỗ trợ của Washington sẽ kéo dài cho đến khi Ukraine giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc xung đột với Nga.

Cũng trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trọng tâm của Washington là giúp Ukraine giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự hiện tại, đồng thời xây dựng cho tương lai.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố Ukraine sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. "Chúng tôi chắc chắn rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng và trong thời gian rất ngắn", ông Shmyhal nói.

Bộ trưởng Austin cho biết nhu cầu viện trợ của Ukraine đang thay đổi do bản chất của cuộc chiến đã thay đổi, khi Nga chuyển trọng tâm chiến dịch sang miền Đông Ukraine. Ông Austin cho rằng Ukraine có thể giành chiến thắng nếu sở hữu các trang thiết bị phù hợp.

Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine vũ khí hạng nặng thay vì chỉ hỗ trợ tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, đặc biệt trong bối cảnh Nga tập trung lực lượng cho mặt trận miền Đông trong giai đoạn hai của chiến dịch quân sự.

Phương Tây ban đầu tỏ ra dè dặt với đề nghị này bởi lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, một số nước phương Tây bắt đầu sẵn sàng cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine vì cho rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn hơn nhiều ở miền Đông khi Nga dồn lực lượng về đây.