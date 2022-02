Omicron khiến thế giới trải qua thời khắc chưa từng có trong 100 năm

Công nhân xếp hàng chờ tiêm vaccine Covid-19 tăng cường ở Mexico (Ảnh: Reuters).

Trong khi làn sóng Omicron dường như đã qua đỉnh ở một số nơi trên thế giới, nhiều khả năng tháng 2 sẽ tiếp tục chứng kiến sự lây lan chóng mặt của biến chủng này, gây thiếu hụt nhân lực từ bệnh viện cho đến các nhà máy và thổi bùng tranh cãi về các biện pháp phòng dịch.

Tại Anh, cứ 6 người lại có hơn một người mắc Covid-19 kể từ khi biến chủng Omicron xuất hiện hồi cuối tháng 11, khảo sát của Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh cho biết. Tại Đan Mạch, tỷ lệ này là 1/5, tại Israel là 1/9.

"Đây là một thời khắc độc nhất khi có nhiều người nhiễm một loại virus trong cùng một khoảng thời gian", Christopher Murray, giám đốc Viện Đánh giá và Đo lường Y tế (IHME) của Đại học Washington, nhận định.

Giữa tháng 1, tại Mỹ, trung bình cứ 5 người thì có một người nhiễm Omicron. Tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào giữa tháng 2, Trevor Bedford, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson ước tính.

"Gần 40% dân số nhiễm cùng một chủng bệnh trong vòng 8 tuần là điều không thể tin nổi, tôi cho rằng chưa từng có mô hình dự đoán nào như vậy trước kia. Cúm mùa thường chỉ khiến 10% dân số nhiễm bệnh, và trong vòng 16 tuần", ông Bedford nói.

Khác với các làn sóng lây nhiễm trước kia khi số người nhiễm bệnh ít hơn và xuất hiện ở các khu vực khác nhau ở những thời điểm khác nhau của thế giới, làn sóng hiện nay phủ khắp thế giới, ngay cả khi một vài khu vực châu Á chưa phải đối mặt đợt bùng phát lớn.

Tất nhiên, không phải ai nhiễm virus cũng có triệu chứng và bệnh nặng. Theo khảo sát của IHME, 80% - 90% người nhiễm Omicron không có triệu chứng, trong khi với Delta và một vài chủng cúm khác chỉ là 40%, nhưng nó khiến số người nhiễm bệnh kỷ lục chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

"Dù chỉ 5% người nhiễm bệnh bị ốm, đó cũng là con số rất lớn", ông Murray nói.

Tác động của nó đến thị trường lao động tăng gấp 3 lần bởi khi đó người nhiễm bệnh phải nghỉ làm, người thân phải ở nhà chăm sóc và những người dù không có triệu chứng nhưng vẫn phải cách ly theo quy định. Kết quả là, số người vốn không thể làm việc từ xa phải nghỉ việc nhiều chưa từng có. Điều này ảnh hưởng đến bệnh viện, trường học, ngành hàng không và cả các sự kiện thể thao.

Tại Brazil, 1/5 nhân viên y tế tại Rio de Janeiro đã nghỉ ốm trong tuần qua do dịch cúm hoành hành. Tại Mexico, 10-13% công nhân nhà máy cũng vắng mặt trong các tuần gần đây.

Quy mô và tốc độ lây lan của Omicron có thể so sánh với đại dịch cúm năm 1918 - 1919, Tiến sĩ William Schaffner của Đại học Y Vanderbilt nhận định. Trong tháng 1, hơn 84 triệu người trên thế giới mắc Covid-19, gần tương đương số ca nhiễm của cả năm 2020.

Tuy nhiên, điều may mắn là, số ca bệnh nặng và tử vong do Covid-19 tương đối thấp. Omicron được đánh giá gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với các biến chủng trước kia của SARS-CoV-2. Nhiều chuyên gia kỳ vọng rằng, Omicron có thể là khởi đầu cho thế giới thoát đại dịch Covid-19 hoành hành hơn 2 năm qua.