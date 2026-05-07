Một người Iran đi bộ bên cạnh bức tranh cổ động phản đối Mỹ trên một con phố ở Tehran ngày 4/5 (Ảnh: EPA).

Phong tỏa: Đòn giáng mạnh vào kinh tế Iran

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, lệnh phong tỏa bờ biển và các cảng của Iran do Mỹ duy trì vẫn được giữ nguyên, với nhiệm vụ ngăn chặn các tàu chở dầu rời khỏi nước này và các tàu chở thiết bị, thực phẩm nhập cảnh. Về mặt kinh tế, điều này gây thiệt hại nặng nề hơn cho Tehran so với chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel.

Trong khi thiệt hại do tấn công có thể khắc phục dần, lệnh phong tỏa hải quân không chỉ gây tổn thất mà còn làm giảm doanh thu xuất khẩu hàng ngày, cản trở nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu và làm suy yếu mọi chính sách ổn định kinh tế của Tehran.

Nền kinh tế Iran bước vào giai đoạn ngừng bắn với những tổn thất đáng kể: các nhà máy, cầu cống, nhà máy điện, đường sắt và sân bay bị tàn phá; quan hệ kinh tế với các quốc gia Vùng Vịnh bị cắt đứt; tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và giá cả leo thang.

Reuters ước tính giá một số mặt hàng ở Iran đã tăng khoảng 40% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và IMF dự báo nền kinh tế Iran sẽ suy giảm 6,1% trong năm tài chính hiện tại.

Cuộc phong tỏa đã ảnh hưởng nặng nề đến thương mại quốc tế của Iran. Trước khi căng thẳng leo thang, Iran đạt kim ngạch thương mại quốc tế hàng năm xấp xỉ 109,7 tỷ USD. Tuy nhiên, sau lệnh phong tỏa, khả năng xuất khẩu khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày của Iran đang gặp rủi ro.

Với giá dầu Brent dao động quanh mức 90-100 USD/thùng, việc không bán được 1,7-2,0 triệu thùng dầu mỗi ngày tương đương với thiệt hại khoảng 4,5-6 tỷ USD doanh thu gộp mỗi tháng, chỉ tính riêng từ dầu thô.

Lệnh phong tỏa không chỉ ảnh hưởng đến xuất khẩu mà còn cắt giảm nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu mà nếu thiếu chúng, ngành công nghiệp và nông nghiệp Iran đang bắt đầu bị bóp nghẹt.

Iran phụ thuộc rất nhiều vào lúa mì, ngô, gạo và dầu thực vật nhập khẩu (95% ngô, 15% lúa mì). Việc Mỹ phong tỏa các cảng phía nam sẽ bóp nghẹt nguồn cung cấp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Iran.

Hậu quả là nguồn cung thức ăn chăn nuôi, hóa chất nông nghiệp, phân bón, nguyên liệu công nghiệp, linh kiện, vật tư y tế và một số loại thuốc của Iran đã bị giảm đáng kể.

Về ngắn hạn, điều này dẫn đến giá cả tăng cao và thiếu hụt một số mặt hàng. Trong trung hạn, sẽ gây ra khủng hoảng trong ngành chăn nuôi gia cầm và gia súc, sụt giảm sản lượng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, cơ khí và hóa chất. Tình trạng thiếu phân bón còn ảnh hưởng đến vụ thu hoạch tiếp theo.

Iran kích hoạt trạng thái kinh tế thời chiến

Trước cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ, Tehran không hề bị bất ngờ. Sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào mùa hè năm 2025, Iran bắt đầu thận trọng chuyển đổi nền kinh tế sang trạng thái kinh tế thời chiến. Một nhóm quản lý khủng hoảng đã được thành lập, lộ trình cho các dịch vụ thương mại hoạt động trong điều kiện thời chiến đã được chuẩn bị, và một số quy trình đã được chuyển sang làm việc từ xa và luân phiên.

Bộ Công nghiệp Iran đã chuẩn bị các gói hỗ trợ để khôi phục sản xuất cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Đến mùa thu năm 2025, chính quyền nước này đã chủ động nới lỏng các quy định về tiền tệ và nhập khẩu để không làm tắc nghẽn việc nhập khẩu nguyên liệu thô và linh kiện

Đây không phải là chính sách kinh tế động viên thời chiến, mà là một sự điều chỉnh có chọn lọc để tồn tại: hỗ trợ nhập khẩu, duy trì sản xuất hàng hóa thiết yếu và ngăn chặn cỗ máy thương mại bị đình trệ.

Sau thỏa thuận ngừng bắn, Tehran tiếp tục gia hạn đăng ký đơn đặt hàng nhập khẩu đến ngày 30/5 và dỡ bỏ một số hạn chế đối với 2.800 "mặt hàng công nghiệp thiết yếu". Các gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng cũng được triển khai đồng thời.

Những chính sách này đã phần nào ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế ngay lập tức. Trong 39 ngày chiến tranh (từ 28/2 đến 7/4), hải quan Iran đã thông quan 2,874 triệu tấn hàng hóa thiết yếu và cho phép hơn 112.000 xe tải chở hàng hóa đi qua.

Bất chấp những thiệt hại và gián đoạn, hệ thống hậu cần nội địa của Iran vẫn đang hoạt động. Tuy nhiên, các biện pháp huy động giúp cuộc chiến kéo dài hơn, nhưng không thể bù đắp hoàn toàn cho sự mất mát của xuất khẩu và nhập khẩu đường biển truyền thống.

Vị trí các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tại Trung Đông (Ảnh: Telegram).

Kịch bản khủng hoảng lương thực và giải pháp của Iran

Diễn biến tiếp theo của cuộc khủng hoảng phụ thuộc chủ yếu vào thời điểm. Nếu lệnh phong tỏa tiếp tục trong vài tuần nữa, Iran có thể duy trì sự ổn định cơ bản.

Trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng, những hậu quả nghiêm trọng thực sự sẽ bắt đầu tích lũy: gián đoạn trong các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nhập khẩu, thiếu hụt linh kiện, các vấn đề trong ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm, và những tổn thất không thể khắc phục đối với nông nghiệp do sự gián đoạn nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi và các nguyên liệu đầu vào nông nghiệp.

Trong vòng 3 đến 4 tháng tới, một con số đáng báo động khác sẽ xuất hiện: theo FAO, dự trữ lúa mì của Iran ước tính khoảng 4 triệu tấn, chỉ đủ cho 3 đến 4 tháng tiêu thụ. Điều này có nghĩa là nếu cuộc phong tỏa hải quân kéo dài, khủng hoảng lương thực trước tiên sẽ ảnh hưởng đến protein, thức ăn chăn nuôi, dầu ăn và thuốc men, và chỉ sau đó mới trở thành tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng

Iran đang đối mặt với nạn đói thực sự trong vòng vài tháng tới.

Để làm chậm kịch bản này, Iran có thể tiếp tục phân bổ tiền tệ, ưu tiên nhập khẩu nghiêm ngặt hơn nữa, mở rộng nguồn cung từ biển Caspi từ Nga, sử dụng vận tải đường sắt qua Trung Á và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với đó là đóng băng giá cả trong nước đối với các mặt hàng nhạy cảm, đồng thời bơm vào các doanh nghiệp bị ảnh hưởng các khoản vay ưu đãi và giảm thuế. Tuy nhiên, hệ thống cung ứng đường biển phía nam của Iran không thể bù đắp được khối lượng hàng hóa lớn như vậy.

Tóm lại, Iran vẫn có thể kháng cự trong một thời gian dài, lâu hơn đáng kể so với dự đoán của nhiều nhà phân tích ở phương Tây. Nhưng nền kinh tế Iran đã bước vào giai đoạn mà thiệt hại chính không phải do các vụ tấn công của Mỹ và Israel gây ra, mà là do sự bóp nghẹt dần dần các tuyến đường thương mại và hậu cần.

Đối với Mỹ, chính sách "không chiến tranh, không hòa bình" của Tổng thống Trump, mặc dù Washington cũng phải trả giá, nhưng đang "bóp nghẹt" nền kinh tế Iran một cách từ từ, hiệu quả hơn các cuộc không kích vừa qua.