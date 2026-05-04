Nổ và cháy trên tàu Hàn Quốc ở eo biển Hormuz

Một tàu chở hàng gần eo biển Hormuz (Ảnh: Yonhap).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra hôm 4/5 trên một tàu mang cờ Panama do một công ty vận tải biển lớn của Hàn Quốc vận hành và đang mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, một vụ nổ và sau đó là hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu do công ty HMM vận hành vào lúc 20h40 khi tàu đang neo đậu trong vùng biển gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở khu vực eo biển Hormuz.

Vào thời điểm vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra, tàu có 24 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 6 người Hàn Quốc và 18 người nước ngoài. Cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong.

Nguyên nhân vụ nổ và hỏa hoạn, cũng như mức độ thiệt hại, đang được điều tra.

"Chính phủ sẽ tiếp tục liên lạc chặt chẽ với các quốc gia liên quan và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tàu và thành viên thủy thủ đoàn Hàn Quốc ở eo biển Hormuz", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ đang xác minh thông tin một tàu Hàn Quốc có thể đã bị tấn công khi đang mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Công ty vận tải biển HMM cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong phòng máy sau một vụ nổ trên tàu và các thành viên thủy thủ đoàn nỗ lực dập tắt đám cháy.

"Còn quá sớm để xác định liệu vụ việc có phải do một cuộc tấn công từ bên ngoài gây ra hay không", một quan chức của công ty cho biết.

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, và xác nhận chưa có thương vong nào được báo cáo.

Khoảng 2.000 tàu vẫn mắc kẹt tại eo biển Hormuz, bao gồm 26 tàu mang cờ Hàn Quốc, kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và phong tỏa sự di chuyển của các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 3/5 rằng Washington sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Iran đã nhanh chóng phản hồi, cảnh báo sẽ đáp trả động thái của Mỹ.

Iran tuyên bố bắn cảnh cáo tàu khu trục Mỹ ở eo biển Hormuz, tuy nhiên Washington đã bác bỏ thông tin này.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, cảnh báo bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là Mỹ, sẽ bị tấn công nếu cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.