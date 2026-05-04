Tàu bị tấn công liên tiếp trước khi Mỹ mở chiến dịch ở eo biển Hormuz

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), 2 tàu chở hàng đã bị tấn công gần eo biển Hormuz hôm 3/5.

Cảnh báo đầu tiên được đưa ra sau báo cáo từ một số tàu gần thành phố Ras Al Khaimah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cho biết họ đã nhận được lệnh qua radio rời khỏi nơi neo đậu và di chuyển về phía Dubai.

Ngay sau đó, một tàu chở hàng rời đi về phía bắc đã bị nhiều tàu nhỏ cách Sirik, Iran khoảng 11 hải lý về phía tây, tấn công. Vài giờ sau, một tàu chở dầu bị trúng vật thể lạ không xác định cách Fujairah, UAE khoảng 78 hải lý về phía bắc.

Theo UKMTO, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và không ghi nhận tác động nào đến môi trường.

Các vụ tấn công diễn ra trước khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ bắt đầu Chiến dịch Tự do hộ tống các tàu từ các quốc gia trung lập đi qua eo biển này, bắt đầu từ ngày 4/5.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ, tàu khu trục và hơn 100 máy bay sẽ tham gia Chiến dịch Tự do.

Theo Axios, Mỹ sẽ cung cấp cho các tàu hàng thông tin về các tuyến đường an toàn không có thủy lôi, trong khi các tàu hải quân Mỹ sẽ luôn sẵn sàng ngăn chặn Iran nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua eo biển. Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào cũng bị coi là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được gần một tháng trước.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết có tới 20.000 thủy thủ đã bị mắc kẹt trên khoảng 2.000 tàu thuyền ở eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Các tàu thuyền này bao gồm tàu ​​chở dầu khí, tàu chở hàng rời, tàu chở hàng và tàu du lịch.

Theo thống kê của IMO, ít nhất 19 vụ tấn công tàu thuyền đã xảy ra tại eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu, khiến ít nhất 10 thủy thủ thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Trước đó, IMO đã cảnh báo các tàu bị mắc kẹt đang cạn kiệt lương thực, nhiên liệu và nước.

“Chưa từng có tiền lệ nào về việc nhiều thủy thủ bị mắc kẹt như vậy trong thời hiện đại”, ông Damien Chevallier, Giám đốc Bộ phận An toàn Hàng hải của IMO, cho biết hồi tháng 3.

IMO cũng kêu gọi “tất cả các bên tham chiến giảm leo thang các cuộc tấn công để các thủy thủ có thể được sơ tán đến nơi an toàn”.

Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đang bị phong tỏa kép, khi Iran hạn chế tiếp cận đối với tàu của các nước “thù địch” trong khi lực lượng hải quân Mỹ chặn các tàu ra vào các cảng của Iran.

Iran khẳng định nước này có quyền kiểm soát eo biển. Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad tuyên bố hôm 3/5 rằng Tehran sẽ không nhượng bộ lập trường của mình bất kể kết quả đàm phán hòa bình với Mỹ ra sao.