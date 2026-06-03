Nổ lớn ở eo biển Hormuz giữa nghi vấn Mỹ và Iran "đấu" hỏa lực

Mỹ phóng tên lửa vào tàu dầu M/T Lexie ngày 2/6 (Ảnh: CENTCOM).

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời các nguồn tin địa phương và người dân cho biết, những "âm thanh lớn như tiếng nổ" đã được nghe thấy ở gần đảo Qeshm của Iran ở eo biển Hormuz vào rạng sáng 3/6.

Hiện bản chất và nguyên nhân chính xác của những âm thanh này vẫn chưa được làm rõ. Cả giới chức quân sự lẫn các cơ quan thực thi pháp luật Iran đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Không lâu sau tin tức về những âm thanh như tiếng nổ lớn này ở gần eo biển Hormuz, quân đội Kuwait cho biết, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn “các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV)".

“Bộ Tổng tham mưu quân đội lưu ý rằng bất kỳ tiếng nổ nào, nếu nghe thấy, đều là kết quả của việc các hệ thống phòng không đang đánh chặn các cuộc tấn công thù địch. Mọi người hãy tuân thủ các hướng dẫn về an ninh và an toàn do các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành”, quân đội Kuwait thông báo.

Quân đội Kuwait không cho biết các cuộc tấn công này bắt nguồn từ đâu.

Gần đây, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4, tiếng súng vẫn nổ ở eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ tuần trước cho biết họ đã không kích các trận địa tên lửa và tàu cao tốc của Iran dọc eo biển này vì mục đích “phòng vệ”. Đáp lại, Iran tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait. Một trong những cuộc tập kích đã phá hủy hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper trị giá 30 triệu USD của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội Mỹ đã “vô hiệu hóa” một tàu chở dầu đang hướng về một cảng của Iran bằng một tên lửa Hellfire vào hôm 2/6.

Tàu M/T Lexie mang cờ Botswana khi đó đang quá cảnh qua “vùng biển quốc tế hướng về đảo Kharg”. Thủy thủ đoàn của con tàu đã “phớt lờ các cảnh báo lặp đi lặp lại” và không tuân thủ các yêu cầu của Mỹ nhằm thực thi lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng ở Iran. Cảng biển tại đảo Kharg ở vịnh Ba Tư là nơi xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

“Một máy bay của Mỹ cuối cùng đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách bắn một tên lửa Hellfire vào phòng máy của nó, ngăn chặn tàu chở dầu này tiếp cận Iran”, tuyên bố của CENTCOM cho biết. Quân đội Mỹ cũng đã vô hiệu hóa một con tàu di chuyển về phía Iran theo cách tương tự vào cuối tuần qua.

Thông cáo từ CENTCOM cho biết đã có 6 tàu bị vô hiệu hóa kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu vào tháng 4 và 122 tàu đã bị chuyển hướng.