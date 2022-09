Người châu Á, da màu phải chờ lâu hơn để thăm khám ung thư ở Anh

Bên trong một phòng khám ở Anh (Ảnh minh họa: AFP).

Guardian đưa tin, một thống kê được thực hiện trong vòng một thập niên cho biết có khoảng 126.000 trường hợp các bệnh nhân da màu gốc Phi và gốc Á phải chờ đợi để được chẩn đoán ung thư lâu hơn những bệnh nhân da trắng đã làm dấy lên nhiều bức xúc trong thời gian gần đây.

Vài người trong số những bệnh nhân ung thư là người có gốc gác từ châu Phi và châu Á bị trì hoãn thời gian chẩn đoán bệnh thêm 6 tuần.

Các nhà lãnh đạo ở lĩnh vực sắc tộc và y tế đã miêu tả những thông tin trên là "quan ngại sâu sắc" và "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Cụ thể, một nghiên cứu được thực hiện dựa trên 126.000 ca bệnh ung thư trong vòng một thập niên qua đã cho thấy thời gian trung bình mà một bệnh nhân người da trắng đến thăm khám với bác sĩ riêng và được chẩn đoán là 55 ngày. Con số này đối với người gốc Á và gốc Phi sẽ lần lượt là 60 ngày (lâu hơn 9%) và 61 ngày (lâu hơn đến 11%). Theo Guardian, thời gian chờ chẩn đoán u tủy trung bình ở người da màu lâu hơn 37% so với người da trắng.

Sự chậm trễ trong chẩn đoán đồng nghĩa với việc có ít lựa chọn điều trị hơn, khi việc được điều trị muộn hơn cũng có nghĩa là nó kém hiệu quả hơn - dẫn đến giảm tỷ lệ sống sót. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng bệnh nhân thuộc các chủng tộc thiểu số có bệnh tình chuyển biến xấu hơn khi mắc một số bệnh ung thư ở Anh và hiếm khi báo cáo về các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tích cực.

Một số khác biệt về thời gian chờ đợi đối với các bệnh ung thư cụ thể là vô cùng rõ ràng. Thời gian trung bình để người da trắng được chẩn đoán ung thư thực quản - dạ dày hoặc thực quản là 53 ngày, ngắn hơn gấp đôi so với người châu Á là 100 ngày, tức lâu hơn sáu tuần so với thời gian chờ đợi để được chẩn đoán của bệnh nhân da trắng. Với bệnh u tủy - loại ung thư máu phổ biến thứ ba, thời gian chờ chẩn đoán trung bình của người da trắng là 93 ngày, sớm hơn 1 tháng so với người da màu.

Điều đáng nói ở đây là cả Chính phủ Anh lẫn Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) đã liên tục ra tuyên bố đấu tranh mạnh mẽ với những bất công mà các bệnh nhân ung thư da màu đang gặp phải trong quá trình chẩn đoán. Các chuyên gia cho biết cần phải tiến hành tìm hiểu xem căn nguyên của vấn đề trì hoãn này đối với bệnh nhân ung thư gốc Phi và gốc Á để từ đó để ra biện pháp ngăn chặn những trường hợp này tái diễn.

Jabeer Butt, giám đốc điều hành của Tổ chức Bình đẳng Chủng tộc, cho biết: "Những phát hiện này rất đáng lo ngại, có thể gây ra những hệ lụy khôn lường trong cuộc sống đối với sức khỏe của người da màu và người châu Á".

Sự khác biệt là "đáng lo ngại" nhưng "đáng buồn thay là nó không hề mới mẻ", ông Butt nói thêm.

Tiến sĩ Sophie Castell, giám đốc điều hành của Trung tâm nghiên cứu u tủy Anh, nhận định: "Thời gian chẩn đoán càng lâu, bệnh nhân càng có nhiều khả năng gia tăng biến chứng. Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được vì mọi người đều xứng đáng được bình đẳng về thời gian chẩn đoán".

Theo bà Michelle Mitchell, nguyên giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu ung thư ở Anh, nền y tế hiện nay của Anh đang có một sự chênh lệch không hề nhỏ đối với các bệnh nhân không phải da trắng, và nói rằng chính phủ cần nhìn thẳng cũng như đấu tranh triệt để với vấn đề này.

"Để giải quyết được điều này, thủ tướng kế nhiệm của chúng ta cần dành sự ưu tiên đối với bệnh ung thư. Điều quan trọng là họ phải đưa ra những hành động với mục tiêu nhằm giải quyết sự bất bình đẳng và đảm bảo sự chẩn đoán kịp thời cho tất cả mọi người", bà nói.