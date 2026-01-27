Nga nêu khả năng Tổng thống Venezuela Maduro về nước sau khi bị Mỹ bắt giữ

Tổng thống Nicolas Maduro và vợ bị áp giải tới tòa ở New York (Ảnh: ABC News).

“Tôi tin rằng những người tham gia các cuộc mít-tinh, tuần hành (ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro) đều tin rằng điều đó có thể xảy ra. Theo tôi, điều đó là có thể”, Đại sứ Nga tại Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov nói trên truyền hình Nga hôm 26/1, đề cập đến khả năng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ trở về Venezuela sau khi ông bị bắt giữ trong chiến dịch đột kích của Mỹ.

"Đến một thời điểm nào đó, điều gì đó sẽ xảy ra. Không có gì là vĩnh viễn cả, chính trị là năng động, luôn biến đổi”, ông Melik-Bagdasarov nói thêm.

Theo Đại sứ Melik-Bagdasarov, người dân Venezuela biết rằng các cáo buộc nhằm vào Tổng thống Maduro là bịa đặt.

"Rõ ràng, Tổng thống Maduro không có tội như những gì ông bị cáo buộc, đó là lý do người dân tin tưởng ông ấy. Người dân tin rằng công lý sẽ được thực thi, dù dưới hình thức nào: từ một phán quyết của hệ thống tư pháp Mỹ, hay một quyết định chính trị, hay một quyết định từ cấp trên", nhà ngoại giao Nga nhận định.

Đại sứ Melik-Bagdasarov tin rằng hoàn toàn có khả năng Tổng thống Maduro đã bị lực lượng thực thi pháp luật trong nước "phản bội".

"Nhiều sĩ quan thực thi pháp luật trong nước đã không làm những gì họ có thể làm”, nhà ngoại giao Nga nhận định.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass ngày 25/1, khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho Tổng thống Maduro nếu ông được thả hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết: "Bước đầu tiên là phải thả ông Maduro và vợ ông ấy. Nếu không có bước này thì mọi bước khác vẫn chỉ là giả thuyết”.

"Nhưng vì việc bắt giữ đã xảy ra, nên cần phải kiên quyết yêu cầu thả Tổng thống Venezuela", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya đã lên án “hành động xâm phạm vũ trang của Mỹ tại Venezuela”, kêu gọi Washington “ngay lập tức thả tổng thống được bầu cử hợp pháp của một quốc gia độc lập và vợ của ông”.

Theo ông Nebenzya, “cuộc tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela đã trở thành điềm báo cho sự quay trở lại của thời kỳ vô pháp luật và sự thống trị bằng vũ lực của Mỹ”.

Rạng sáng 3/1, Mỹ đã tấn công vào các căn cứ quân sự của Venezuela. Lực lượng Mỹ đột kích vào một căn cứ ở ngoại ô thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro đưa về New York để hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Tại phiên điều trần trước tòa án Mỹ, cả ông Maduro và vợ đều bác bỏ cáo buộc do Mỹ đưa ra, khẳng định họ “hoàn toàn vô tội”. Tổng thống Maduro cho biết ông đã bị “bắt cóc” và hiện vẫn là “tổng thống” của Venezuela.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez sau đó đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo lâm thời của nước này.

Chiến dịch đột kích của Washington đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chính quyền lâm thời Venezuela đã lên án cuộc đột kích của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tìm mọi cách buộc Mỹ trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro.

Sau cuộc đột kích, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát và khôi phục ngành dầu mỏ của Venezuela. Trước mắt, Washington đã nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela.