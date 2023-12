Nga dội hỏa lực phá hủy sở chỉ huy, bắn hạ tiêm kích Ukraine

Pháo phản lực phóng loạt Grad của Nga (Ảnh: Sputnik).

"Các sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 31 và lữ đoàn đặc nhiệm số 12, một trạm kiểm soát máy bay không người lái (UAV) của lữ đoàn cơ giới số 109 của quân đội Ukraine, các kho đạn dược và nhiên liệu đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 6/12.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 và một máy bay tiêm kích MiG-29 của Ukraine trong ngày 6/12.

"Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không đã bắn hạ các máy bay Su-25 và MiG-29 của Không quân Ukraine tại các khu vực gần khu định cư Dobropolye ở Donetsk và Kamyshevakha ở Zaporizhia", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 76 máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực trong 24 giờ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã thiệt hại đáng kể ở Donetsk sau các cuộc giao tranh.

"Theo hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam phối hợp với máy bay và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lữ đoàn không quân số 81 và cơ giới số 24 của quân đội Ukraine tại các khu định cư Belogorovka ở Lugansk và Kirovo ở Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Ngoài ra, các lực lượng Nga còn gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho quân đội Ukraine gần các khu định cư Kleshcheyevka, Mayorsk, Andreyevka và Marinka ở Donetsk.

"Tổn thất của phía Ukraine lên tới 300 quân nhân. Lực lượng Nga cũng phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép của Ukraine, 6 xe cơ giới, 2 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một hệ thống pháo cơ giới Gvozdika", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trong khi đó, ở khu vực phía nam Donetsk, các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho 3 lữ đoàn quân đội Ukraine. Tổn thất của Ukraine ở khu vực này trong 24 giờ lên tới 165 quân nhân, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe cơ giới, 2 pháo tự hành FH70 do Anh sản xuất, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo tự hành Gvozdika và 1 pháo phản lực phóng loạt Grad.

Tại mặt trận phía nam, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị quân đội Ukraine ở Zaporizhia, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 55 binh sĩ, phá hủy 2 phương tiện cơ giới và 1 pháo D-30 của Ukraine.

Tại Kherson, Nga xác nhận thiệt hại của Ukraine theo hướng này lên tới 80 quân nhân thương vong, 3 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành M109 Paladin và 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo D-20 và một trạm tác chiến điện tử.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng, lực lượng Nga đã phá hủy 549 máy bay chiến đấu Ukraine, 257 trực thăng, 9.541 máy bay không người lái, 442 hệ thống tên lửa phòng không, 13.840 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.188 hệ thống pháo phóng loạt, 7.253 pháo dã chiến và súng cối cùng các loại vũ khí khác, cùng 15.986 phương tiện quân sự đặc chủng của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.