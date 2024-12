Nga công phá dữ dội khắp tiền tuyến, Ukraine gửi tín hiệu khẩn

Xe tăng Nga khai hỏa (Ảnh: Sputnik).

"Từ ngày 21 đến ngày 27/12, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn và 37 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong bản tin hàng ngày về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 27/12.

Bộ Quốc phòng Nga đã liệt kê các mục tiêu của Ukraine bị tấn công gồm: các cơ sở năng lượng tham gia duy trì hoạt động của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine, cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, kho đạn dược, kho nhiên liệu, xưởng sản xuất máy bay không người lái tấn công, địa điểm lưu trữ, nơi lưu trữ và bệ phóng, cũng như các trung tâm huấn luyện người điều khiển máy bay không người lái.

Ngoài ra, các địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài cũng bị tấn công.

Các khu vực được kiểm soát

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã giành được quyền kiểm soát 7 khu định cư trong khu vực hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt trong tuần qua.

Lực lượng vũ trang Nga tuyên bố kiểm soát Zagryzovo ở Kharkov; Ivanovka, Gigant, Ostrovskoye, Krasnoye, Novy Trud và Storozhevoye ở Donetsk.

Nhóm tác chiến phía Bắc

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu hơn 2.450 thương vong do các cuộc tấn công của Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga trong tuần qua.

Nga thống kê tổn thất của đối phương bao gồm 11 xe tăng, 13 xe chiến đấu bộ binh, 13 xe bọc thép chở quân và 44 xe chiến đấu bọc thép. Ngoài ra, 69 xe cơ giới, 25 khẩu pháo dã chiến và 9 hệ thống tác chiến điện tử đã bị phá hủy.

Nhóm tác chiến phía Tây

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã đẩy lùi 25 cuộc phản công của Ukraine trong tuần qua, khiến Ukraine tổn thất hơn 3.080 quân, phá hủy một xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 3 xe bọc thép chở quân, bao gồm 2 xe M113 do Mỹ sản xuất, 38 xe và 53 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 24 khẩu do phương Tây sản xuất.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga cũng đã phá hủy 8 hệ thống tác chiến điện tử và 4 kho đạn dược dã chiến.

Nhóm tác chiến phía Nam

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Nam đã gây ra hơn 1.970 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 22 khẩu pháo của đối phương trong khu vực hoạt động của nhóm.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Nam "gây thương vong cho các lực lượng gồm 4 lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn tấn công sơn cước, 2 lữ đoàn xung kích và 2 lữ đoàn cơ động đường không của quân đội Ukraine và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine mất hơn 1.970 quân, 3 xe bọc thép chở quân, bao gồm một xe bọc thép Spartan do Anh sản xuất và một xe chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 3 xe chiến đấu bọc thép, 13 xe cơ giới và 22 khẩu pháo dã chiến, trong số đó có 7 hệ thống do Mỹ sản xuất tại khu vực tiền tuyến trong tuần.

Ngoài ra, quân đội Nga tuyên bố phá hủy 8 kho đạn dược của quân đội Ukraine.

Khu vực biên giới phía đông của Ukraine (Ảnh: Economist).

Nhóm tác chiến Trung tâm

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Ukraine đã mất hơn 3.815 quân nhân và 6 xe tăng, bao gồm cả Leopard, trong tuần qua tại khu vực chịu trách nhiệm hoạt động của Nhóm tác chiến Trung tâm.

"Các đơn vị của Nhóm tác chiến Trung tâm đã đánh bại các đơn vị gồm 7 lữ đoàn cơ giới và 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn tấn công, một lữ đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ, 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia và một lữ đoàn tấn công của Cảnh sát Quốc gia Ukraine. Họ đã đẩy lùi 76 cuộc phản công của đối phương. Các đội hình vũ trang Ukraine đã mất hơn 3.815 quân nhân và 6 xe tăng, bao gồm cả xe tăng Leopard do Đức sản xuất", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nhóm tác chiến Dnepr

Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 455 quân và 22 xe cơ giới, 16 khẩu pháo dã chiến cùng 3 kho đạn dược dã chiến trong một tuần do các hoạt động của Nhóm tác chiến Dnepr của Nga.

"Trong tuần, 51 binh lính Ukraine đã bị bắt trên tiền tuyến", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Thống kê thiết bị bị phá hủy

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Lực lượng vũ trang Nga tuyên bố phá hủy tổng cộng 650 máy bay chiến đấu của Ukraine, 283 trực thăng, 38.648 máy bay không người lái, 590 hệ thống tên lửa đất đối không, 20.057 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.504 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 20.043 pháo và súng cối dã chiến và 29.584 xe cơ giới quân sự đặc chủng.

Ukraine kêu gọi thêm viện trợ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/12 kêu gọi phương Tây gửi cho Kiev nhiều vũ khí hơn và nhanh hơn để hỗ trợ cuộc chiến với Nga.

"Điều quan trọng là Mỹ đang tăng cường các chuyến viện trợ của mình, sự hỗ trợ này là cần thiết để ổn định tình hình", ông Zelensky cho biết.

"Tôi cảm ơn các đối tác của chúng tôi vì sự hỗ trợ của họ, nhưng tốc độ chuyển giao phải tăng tốc để phá vỡ nhịp độ các cuộc tấn công của Nga. Chúng tôi cần nhiều sức mạnh hơn về vũ khí và vị thế vững chắc cho ngoại giao", ông nói thêm.

Sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng trước, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tìm cách gửi viện trợ tài chính, vũ khí, thiết bị và đạn dược cho Ukraine nhiều nhất có thể trước khi chuyển giao quyền lực vào ngày 20/1.

Kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022, Ukraine đã nhận được hơn 200 tỷ USD viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo từ Mỹ và các đồng minh. Kiev hiện hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây về hậu cần quân sự, theo truyền thông Mỹ.