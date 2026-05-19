Nga công bố chương trình chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow trong chuyến thăm Nga hồi tháng 3/2023 (Ảnh: Xinhua).

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Bắc Kinh trong tuần này cùng một phái đoàn cấp cao để hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ song phương, thương mại, hợp tác năng lượng và các vấn đề toàn cầu.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 19-20/5, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm hai nước ký Hiệp ước hữu nghị, láng giềng và hợp tác tốt Nga - Trung Quốc. Ông Ushakov cho rằng điều này phản ánh mối quan hệ song phương đã đạt đến “mức cao chưa từng có”.

Theo ông Ushakov, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin tới Trung Quốc bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina.

Ông Ushakov xác nhận Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cả các cuộc hội đàm riêng và hội đàm mở rộng, tập trung vào “các vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất” trong quan hệ song phương, cũng như các diễn biến lớn trong tình hình quốc tế.

Khoảng 40 thỏa thuận song phương dự kiến ​​sẽ được ký kết, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trợ lý Điện Kremlin nói rằng hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến ​​thông qua một tuyên bố riêng về việc thúc đẩy một “thế giới đa cực” và “một mô hình quan hệ quốc tế mới”.

Ông Ushakov nói thêm rằng Nga và Trung Quốc “không phải là bạn bè chống lại bất kỳ ai”, mà đang cùng nhau hướng tới “hòa bình và thịnh vượng toàn cầu”.

Quan chức Điện Kremlin cũng bác bỏ đồn đoán rằng thời điểm diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Putin có liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc vào tuần trước.

Ông khẳng định “không có bất kỳ mối liên hệ nào” giữa hai sự kiện và việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Trung Quốc bắt đầu ngay sau khi lãnh đạo hai nước có cuộc điện đàm hồi tháng 2.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đặt "kỳ vọng rất cao" vào chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin tới Trung Quốc.

“Chúng tôi đang phát triển mối quan hệ độc lập và rất đa dạng với Trung Quốc, mà chúng tôi và những người bạn Trung Quốc gọi là quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, ưu tiên”, ông Peskov nói thêm.

Ông khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc rất đa dạng: "Ngoài hợp tác thương mại và kinh tế, chúng tôi đang tích cực tăng cường đối thoại trong lĩnh vực giáo dục”.

Đồng thời, Moscow và Bắc Kinh cũng hợp tác trong lĩnh vực y tế và văn hóa. "Tức là, trong mọi lĩnh vực có thể”, ông Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, “tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự kinh tế của quan hệ song phương đều sẽ được đề cập đến trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin”.