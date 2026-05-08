Mỹ tính khoan dầu dưới các căn cứ quân sự

Giàn khoan dầu tại mỏ dầu Kern River ở Bakersfield, California, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc khai thác dầu bên dưới các căn cứ quân sự để bổ sung cho Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) đã cạn kiệt.

Được thành lập vào giữa những năm 1970, SPR là kho dự trữ khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của các đợt tăng vọt giá dầu trong thời điểm gián đoạn nguồn cung.

Theo nguồn tin, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét các cách thức mới để bổ sung kho dự trữ khẩn cấp quốc gia, bao gồm cả việc sử dụng các địa điểm của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại một diễn đàn do Wall Street Journal tổ chức vào giữa tháng 4, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington sẽ thực hiện những “hành động thực tế” liên quan tới tài nguyên năng lượng trên các khu đất thuộc sở hữu liên bang.

“Chúng ta có các căn cứ hoặc cơ sở quân sự nằm giữa các mỏ dầu, nhưng không có hoạt động khai thác những nguồn tài nguyên đó. Điều này thật vô lý. Mỏ dầu ở ngay khu vực đó”, ông Wright nói.

“Chúng ta cần những cách thức sáng tạo để lấp đầy kho dự trữ dầu mỏ chiến lược”, Bộ trưởng Wright nói thêm.

Theo Bloomberg, việc khoan dầu dưới các căn cứ quân sự khó có thể tác động ngay lập tức đến giá năng lượng, nhưng nó có thể cho phép chính phủ Mỹ trực tiếp sở hữu dầu được khai thác thay vì mua dầu thô từ các nhà sản xuất tư nhân để bổ sung dự trữ.

Bloomberg cho biết hiện chưa rõ những địa điểm nào đang được xem xét, và đồng thời đưa tin, vào tháng 9 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã bán quyền khai thác dầu khí tại căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana, nơi đóng quân của máy bay ném bom chiến lược B-52.

Giá dầu toàn cầu đã tăng vọt sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Vào thời điểm đó, Tehran đóng cửa eo biển Hormuz đối với các “tàu đối thủ”. Trước khi xung đột nổ ra, tuyến đường thủy chiến lược quan trọng này vận chuyển khoảng 20% ​​​​dầu thô toàn cầu.

Vào tháng 3, Tổng thống Trump đã cho phép Bộ Năng lượng giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ chiến lược trong suốt năm nay và đến năm 2027, nhằm mục đích giảm bớt nguy cơ giá năng lượng tăng vọt.

Theo kế hoạch này, dầu thô được cho các công ty năng lượng vay, và các công ty này sẽ trả lại "lượng dầu đã vay cho Bộ Năng lượng cùng với một lượng dầu bổ sung như một khoản phí" vào một thời điểm sau đó.

Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden cũng đã sử dụng SPR sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 khiến giá dầu tăng vọt.

Theo ước tính của Bộ Năng lượng Mỹ, kho dự trữ khẩn cấp quốc gia hiện có khoảng 415 triệu thùng dầu, mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1980.