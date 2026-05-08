Tàu chở dầu Trung Quốc bị tấn công ở eo biển Hormuz

Một tàu hàng đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian hôm 8/5 xác nhận một tàu dầu, chở thủy thủ đoàn Trung Quốc, đã bị tấn công ở eo biển Hormuz.

Theo người phát ngôn, có công dân Trung Quốc trên tàu bị tấn công, nhưng cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong của thủy thủ đoàn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về các tàu bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Trước đó, hãng tin Caixin (Trung Quốc) dẫn một nguồn tin cho biết, một tàu chở dầu Trung Quốc đã bị tấn công gần eo biển Hormuz hôm 4/5, cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Theo nguồn tin, đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Nguồn tin cho biết, boong tàu đã bốc cháy và trên tàu có dòng chữ “Chủ sở hữu và thủy thủ đoàn Trung Quốc”.

Các nguồn tin an ninh hàng hải tiết lộ, tàu Trung Quốc bị hư hại được cho là tàu chở dầu và hóa chất JV Innovation đăng ký tại quần đảo Marshall. Tàu đã phát tín hiệu thông báo cho các tàu lân cận về vụ cháy trên boong.

Vụ việc xảy ra ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất ở vịnh Ba Tư, gần Mina Saqr.

Vụ tấn công xảy ra trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Bắc Kinh hôm 6/5, khi hai bên thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz.

Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia chủ chốt mua dầu của Iran trong bối cảnh Mỹ đang áp lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, hàng trăm tàu ​​và 20.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư, trong khi giao thông qua eo biển Hormuz bị tê liệt sau các cuộc tấn công.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine xác nhận khoảng 22.500 thủy thủ trên hơn 1.500 tàu thương mại hiện không thể rời khỏi khu vực Vùng Vịnh.

Trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran từ cuối tháng 2, eo biển Hormuz hoàn toàn tự do cho bất kỳ con tàu thuộc bất kỳ nguồn gốc nào qua lại. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra, Iran dọa sẽ tấn công bất kỳ con tàu nào đi qua Hormuz mà không có sự cho phép của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một số tàu đã bị tấn công, và đại đa số các chủ tàu cũng như đơn vị vận hành đã chọn không mạo hiểm đưa tàu của họ đi qua nếu không có sự đồng ý của Iran.

IRGC ngày 5/5 tuyên bố các tàu thuyền đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz phải sử dụng duy nhất những tuyến đường được Iran chỉ định là an toàn.

“Bất kỳ sự chuyển hướng nào của các tàu sang các tuyến đường khác đều nguy hiểm và sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ hải quân Vệ binh Cách mạng Iran”, IRGC cảnh báo.

Tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng “Dự án Tự do” - chiến dịch hải quân nhằm hỗ trợ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cho biết chiến dịch sẽ “tạm dừng trong thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận với Iran có thể được hoàn tất và ký kết hay không”. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.