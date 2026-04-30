Mỹ lên dây cót cho chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran?

Trực thăng trên tàu quân sự Mỹ (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ).

Axios dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nhận được báo cáo tóm tắt về các kế hoạch mới cho hành động quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran từ người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper.

Theo các nguồn tin, cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 30/4.

Các nguồn tin tiết lộ, CENTCOM đã chuẩn bị kế hoạch cho một đợt tấn công “chớp nhoáng và mạnh mẽ” nhằm vào Iran, có thể bao gồm các mục tiêu cơ sở hạ tầng.

Theo các nguồn tin, với kế hoạch này, Washington hy vọng sẽ khiến Iran linh hoạt hơn trên bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Một kế hoạch khác dự kiến ​​được báo cáo với Tổng thống Trump tập trung vào việc giành quyền kiểm soát một phần eo biển Hormuz để mở lại cho hoạt động vận chuyển thương mại. Các nguồn tin nói rằng, chiến dịch này có thể bao gồm việc triển khai cả lực lượng bộ binh.

Một lựa chọn khác có thể được đề cập trong cuộc họp là một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ để bảo vệ kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran, theo Axios.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, dự kiến ​​cũng tham dự cuộc họp.

Tổng thống Trump tiết lộ thời hạn phong tỏa hàng hải Iran

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran cho đến khi Tehran đồng ý một thỏa thuận với Washington về chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Trump cho rằng lệnh phong tỏa hàng hải “hiệu quả hơn” so với việc tấn công trực tiếp, đồng thời nói thêm rằng Iran đang “nghẹt thở”.

"Lệnh phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom", ông Trump nói với trang tin Axios của Mỹ trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 29/4, nhấn mạnh rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump tuyên bố Iran muốn tìm kiếm một thỏa thuận để Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

"Họ muốn dàn xếp. Họ không muốn tôi tiếp tục phong tỏa. Tôi không muốn (dỡ bỏ lệnh phong tỏa), bởi vì tôi không muốn họ có vũ khí hạt nhân", ông Trump nêu rõ.

Tổng thống Trump cũng nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran sẽ “sớm bị nổ tung” nếu không thể xuất khẩu dầu mỏ.

Trước đó, Wall Street Journal cũng dẫn các nguồn tin ngày 28/4 cho hay, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho các trợ lý chuẩn bị một kế hoạch phong tỏa kéo dài đối với Iran bằng cách ngăn chặn các tàu bè, bao gồm cả tàu chở dầu, rời khỏi các cảng của Iran.

Ông Trump tin rằng các lựa chọn khác, chẳng hạn nối lại hoạt động ném bom hoặc rút khỏi cuộc xung đột, mang lại nhiều rủi ro hơn là tiếp tục lệnh phong tỏa.

Theo Axios, hiện tại, Tổng thống Trump coi việc tiếp tục phong tỏa Iran là biện pháp chính của mình, nhưng ông sẽ xem xét hành động quân sự nếu Iran vẫn không nhượng bộ.

Axios dẫn các nguồn tin cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã chuẩn bị một kế hoạch cho đợt tấn công "ngắn và mạnh mẽ" nhằm vào Iran với hy vọng phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán.

Một nguồn tin an ninh cấp cao của Iran, được hãng truyền thông nhà nước Iran PressTV trích dẫn, cho biết lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ "sẽ sớm vấp phải hành động thực tế và chưa từng có tiền lệ”.

Trong các cuộc họp gần đây, bao gồm cả cuộc thảo luận đầu tuần này với các quan chức an ninh hàng đầu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump vẫn chọn phương án tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế và xuất khẩu dầu mỏ của Iran bằng cách ngăn chặn vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các cảng của nước này.

Tổng thống Trump được cho là đã nói với các trợ lý rằng ông sẽ không chấp nhận đề xuất 3 bước của Iran, trong đó Tehran muốn mở lại eo biển Hormuz và gác lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

Mỹ áp lệnh phong tỏa hàng hải với Iran kể từ ngày 13/4 ngay sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ.

Quân đội Mỹ tuyên bố không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ tập trung vào các cảng biển và đường bờ biển của Iran.

Cho đến nay, lực lượng Mỹ đã buộc hàng chục tàu phải quay đầu và bắt giữ ít nhất một tàu hàng có liên quan đến Iran.

Tuần trước, Tổng thống Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi Iran đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tuy nhiên, ông tuyên bố Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran. Động thái này được cho là nhằm gây sức ép kinh tế với Tehran.

Theo ông Trump, Iran có thể thiệt hại tới 500 triệu USD/ngày nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa. Do vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran muốn Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa ngay lập tức.

Tehran chỉ trích hoạt động phong tỏa hàng hải của Washington là vi phạm lệnh ngừng bắn. Iran vẫn tiếp tục đóng cửa một phần eo biển Hormuz, đặc biệt với các tàu thuyền liên quan đến đối thủ.