Mỹ lên dây cót cho bầu cử giữa kỳ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 8/11 (Ảnh: EPA).

Khi cử tri ở hạt Jefferson, bang Colorado, đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8/11, họ sẽ thấy lực lượng an ninh đứng gác bên ngoài mỗi điểm bầu cử. Tại một văn phòng bầu cử ở Flagstaff, bang Arizona, cử tri sẽ thấy kính chống đạn và phải bấm nút gọi mới có thể vào bên trong. Tại Tallahassee, bang Florida, các nhân viên bầu cử sẽ kiểm phiếu trong một tòa nhà với những bức tường được gia cố bằng sợi Kevlar siêu bền.

Cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới ở Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 34 ghế Thượng viện, cùng nhiều cuộc bầu cử thống đốc, bầu cấp bang và địa phương.

Theo Reuters, trong số 30 văn phòng bầu cử, 15 văn phòng đã tăng cường an ninh bằng các biện pháp khác nhau, từ lắp đặt nút bấm khẩn cấp đến tuyển thêm nhân viên an ninh. Khảo sát của Reuters tập trung vào văn phòng bầu cử ở các bang quan trọng hay còn gọi là "bang chiến trường" cũng như các văn phòng công khai thể hiện yêu cầu phải tăng cường an ninh cho bầu cử giữa kỳ.

Giới chức bầu cử trên khắp nước Mỹ nói rằng, họ đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng hành pháp địa phương để nhanh chóng đối phó với các rắc rối, trở ngại. Một số địa phương thậm chí đã đào tạo nhân viên kỹ năng xử lý tình huống xả súng.

Cho đến gần đây, những mối đe dọa như vậy vẫn chỉ là giả thuyết bởi vì bạo lực hiếm khi xảy ra trong các cuộc bầu cử Mỹ từ những năm 1960. Tuy nhiên, giờ đây, những mối đe dọa đó đã hiện hữu và ngày càng gia tăng. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, họ đã điều tra hơn 1.000 tin nhắn gửi các nhân viên bầu cử từ năm 2020, trong đó hơn 100 tin có thể dẫn đến yêu cầu truy tố.