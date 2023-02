Mỹ không còn là thiên đường của người giàu

Mỹ giảm dần sức hấp dẫn đối với các triệu phú nhập cư (Ảnh minh họa: Getty).

RT dẫn báo cáo của Henley & Partners, tổ chức cố vấn về nhập cư có trụ sở tại Anh, chỉ ra Mỹ không còn hấp dẫn với giới giàu có như trước đại dịch Covid-19. Dòng vốn đầu tư của giới giàu có đổ vào Mỹ năm 2022 giảm hơn 80% so với trước đại dịch. Số lượng triệu phú nhập cư vào Mỹ giảm xuống còn 1.500 người từ mức hơn 10.000 trong giai đoạn 2013-2022.

Báo cáo cũng chỉ ra, nếu trước kia đa số triệu phú đăng ký chương trình nhập cư - đầu tư là từ các quốc gia đang phát triển không thuộc nhóm có hộ chiếu mạnh, hiện tại nhà đầu tư mới vào Mỹ đến từ các quốc gia phát triển.

Theo các chuyên gia phân tích, giới giàu có được xem là "hàn thử biểu" đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế do họ có khả năng di chuyển linh hoạt. Số liệu mới có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về các vấn đề của kinh tế Mỹ. Năm 2014, Mỹ là nước thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư lớn nhất từ cá nhân có tài sản trên 1 triệu USD nhất. Tuy nhiên, năm 2022, Mỹ chỉ đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng này, đứng sau Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Australia, Singapore, Canada và Thụy Sĩ.

"Người giàu vẫn tìm đến Mỹ, nhưng số người rời đi cũng rất lớn", Andrew Amoils, trưởng bộ phận nghiên cứu tại New World Wealth, cho biết.

Nhiều người giàu ở Mỹ tìm cách chuyển ra nước ngoài vì một số lý do như chính sách thuế, vấn đề an ninh. Sự dịch chuyển cũng diễn ra trong lòng nước Mỹ, khi các thành phố nhỏ đang ngày càng hấp dẫn giới giàu có hơn so với những thành phố lớn như New York, Chicago.

Bất chấp những xu hướng này, Mỹ vẫn là thị trường tài sản lớn nhất thế giới (65.000 tỷ USD), với 770 tỷ phú, gần 10.000 người có tài sản trên 100 triệu USD. Đứng thứ hai là Trung Quốc với 21.700 tỷ USD tài sản cá nhân.