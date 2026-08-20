Mỹ kết án người âm mưu sát hại Bộ trưởng Tài chính

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Bloomberg).

Ryan Michael English, người sinh ra là nam nhưng tự nhận mình là nữ, đã bị kết án 6 năm 1 tháng tù vào ngày 19/8, sau khi nhận tội âm mưu sát hại Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Theo Văn phòng Công tố Mỹ tại Đặc khu Columbia, Ryan Michael English, người sử dụng tên Raleigh Jane English, đã ra đầu thú trước một sĩ quan cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington vào ngày 27/1/2025.

Cảnh sát đã khám xét nghi phạm English và phát hiện một con dao gấp, hai chai bom xăng và một chiếc bật lửa trong túi áo khoác.

English thú nhận đã đến Washington với ý định sát hại một ứng viên nội các, người dự kiến được Thượng viện bỏ phiếu phê chuẩn vào ngày hôm đó, hoặc đốt cháy trụ sở của một tổ chức tư vấn tại thủ đô Washington.

Thẩm phán Rudolph Contreras cho biết English quan tâm đến “quyền của người chuyển giới” và đã ra đầu thú “trước khi có bất kỳ kế hoạch nào được thực hiện”.

Công tố viên Mỹ Jeanine Pirro bác bỏ lập luận của English về việc được hưởng mức án nhẹ hơn, đồng thời mô tả bị cáo là “một phụ nữ chuyển giới trẻ tuổi, đã phải trải qua tổn thương và đau khổ ngay từ khi mới chào đời”.

“Văn phòng của tôi sẽ không dung thứ cho các hành vi đe dọa hoặc gây hại đến các quan chức, những hành động tấn công vào cốt lõi của tiến trình dân chủ và đi ngược lại với các giá trị mà tất cả chúng ta đều tin tưởng”, công tố viên nói sau khi bản án được tuyên.

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