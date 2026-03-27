Mỹ - Israel “tấn công cơ sở hạt nhân” Iran

Hình ảnh vệ tinh chụp năm 2025 cho thấy khu phức hợp hạt nhân Arak của Iran (Ảnh: Maxar Technologies).

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran Fars News, các quan chức Iran ngày 27/3 cho biết cơ sở hạt nhân Arak của nước này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công.

Một quan chức tại tỉnh Markazi của Iran tuyên bố cuộc tấn công do lực lượng Mỹ và Israel thực hiện, đồng thời cho biết không có thương vong trong vụ tấn công nhờ các biện pháp an toàn được chuẩn bị trước đó.

Vụ tấn công vào cơ sở hạt nhân diễn ra ngay sau khi quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán cho người dân Iran ở phía tây bắc thành phố Arak và Khu công nghiệp Khir Abad, những khu vực gần cơ sở hạt nhân.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đưa ra thông báo trên mạng xã hội, cảnh báo người dân rằng họ sẽ tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Iran trong khu vực, nhưng không nêu rõ mục tiêu cụ thể.

Sau đó, IDF cho biết Không quân Israel “đã bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Iran trên khắp lãnh thổ Iran”, dựa trên thông tin tình báo của Israel.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tính đến năm ngoái, lò phản ứng nước nặng Arak của Iran vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Kế hoạch xây dựng lò phản ứng này trước đây đã gây lo ngại ở Israel và phương Tây, vì nước nặng có thể được sử dụng để sản xuất plutonium - một con đường dẫn đến bom hạt nhân tiềm năng. Theo thỏa thuận hạt nhân Iran đã bị bãi bỏ, Tehran đã đồng ý vào năm 2015 sửa đổi kế hoạch xây dựng cơ sở này để ngăn chặn việc phát tán plutonium.

Tháng 6 năm ngoái, Israel đã tấn công lò phản ứng vẫn đang trong quá trình xây dựng tại cơ sở Arak trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran. Vào thời điểm đó, IAEA cho biết lò phản ứng này không hoạt động và không chứa bất kỳ vật liệu hạt nhân nào.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran hôm 21/3 thông báo Mỹ và Israel đã tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Cơ quan này cho biết thêm rằng “không ghi nhận rò rỉ vật liệu phóng xạ” tại cơ sở làm giàu Shahid Ahmadi Roshan ở Natanz, miền Trung Iran, một trong những địa điểm làm giàu uranium quan trọng nhất của nước này, cách Tehran khoảng 220km về phía đông nam.

Cơ sở hạt nhân Natanz cũng từng bị Israel tấn công trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6/2025.

Natanz là một trong những địa điểm hạt nhân chủ chốt của Iran, nằm ở khu vực Trung tâm đất nước, cùng với các cơ sở hạt nhân tại Isfahan. Đây được xem là một mục tiêu lớn của cuộc chiến Mỹ - Israel phát động nhằm vào Iran là phá hủy chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhắc lại “lời kêu gọi kiềm chế quân sự nhằm tránh bất kỳ nguy cơ tai nạn hạt nhân nào” trong cuộc chiến với Iran.

Nhà Trắng cho biết một mục tiêu chính của cuộc chiến do Mỹ phát động cùng Israel vào ngày 28/2 là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Sau 3 tuần, quân đội 2 nước này đã tấn công hàng nghìn mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm cả các tài sản quân sự, hạ tầng năng lượng và ban lãnh đạo cấp cao.

Mỹ và Israel tuyên bố các cuộc tấn công của họ nhằm phá hủy chương trình làm giàu uranium của Iran, chương trình mà Tehran khẳng định là vì mục đích hòa bình.