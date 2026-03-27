Iran tiết lộ lý do Lãnh tụ Tối cao vẫn chưa xuất hiện trước công chúng

Mạng Tin tức Sinh viên (SNN) Iran ngày 27/3 dẫn lời ông Ali Bahraini, đại diện của Iran tại văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng trong thời gian qua vì lý do an ninh.

“Lý do Lãnh tụ Tối cao không xuất hiện trước công chúng là vì tuân thủ các yếu tố về an ninh trong bối cảnh tình hình đặc biệt hiện nay”, ông Bahraini cho biết.

Ông Bahraini khẳng định tân Lãnh tụ Tối cao “hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 25/3 cũng xác nhận tân Lãnh tụ Tối cao vẫn khỏe mạnh.

"Lãnh tụ Tối cao vẫn khỏe mạnh và chúng tôi rất vui mừng vì bộ máy nhà nước của chúng tôi tiếp tục hoạt động suôn sẻ", ông Baghaei tuyên bố.

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang thực hiện các chiến lược quốc phòng của Iran một cách kỷ luật và chính xác. Quan trọng nhất, người dân của chúng tôi vẫn đoàn kết trước hành động tấn công”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Aminnejad khẳng định Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Giải thích cho việc ông Mojtaba vắng mặt trước công chúng suốt một tháng qua sau khi bị thương trong chiến dịch không kích của Mỹ - Israel và kế nhiệm cha mình là cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Đại sứ Iran cho biết: “Chúng tôi không có nghĩa vụ phải đưa ông ấy ra trước công chúng; dĩ nhiên, ông ấy vẫn sống và khỏe mạnh”.

Ông Aminnejad bác bỏ các tin đồn cho rằng ông Mojtaba đang ẩn náu trong hầm trú ẩn hoặc bị mất khả năng hoạt động do các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel.

“Các lãnh đạo của chúng tôi không hề trốn tránh, bất chấp những tuyên bố về việc tồn tại các hầm trú ẩn”, ông nói, đồng thời cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Iran “đang sinh hoạt như một người bình thường”.

Trước đó, có thông tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Tuy nhiên, giới chức Iran nhiều lần khẳng định Lãnh tụ mới của họ vẫn còn sống và đang điều hành đất nước. Iran cũng bác bỏ thông tin Lãnh tụ Tối cao Mojtaba đến Moscow (Nga) để điều trị.

Trong thông điệp đầu tiên gửi đến công chúng, tân Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel, đồng thời ra lệnh tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đề nghị các nước Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ của Mỹ ở khu vực. Nhà lãnh đạo Iran cũng đề nghị Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Trong thông điệp mới nhất, ông Mojtaba kêu gọi đáp trả bằng cách vô hiệu hóa an ninh của các “kẻ thù bên trong và bên ngoài” của Iran.

Giới chức Israel tuyên bố vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao.

Israel ngày 26/3 xác nhận chỉ huy hải quân Iran thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Alireza Tangsiri đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas, đánh dấu thêm một nhân vật cấp cao nữa của Iran bị hạ sát trong chiến dịch không kích kéo dài gần 4 tuần qua.

Chỉ riêng trong những ngày gần đây, Iran lần lượt xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij Gholamreza Soleimani và Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib thiệt mạng khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tập kích.

Trước đó, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang cùng nhiều quan chức và chỉ huy cấp cao khác của Iran cũng thiệt mạng trong các cuộc tập kích.