Mỹ chứng kiến làn sóng Covid-19 mùa hè lớn nhất 2 năm

(Ảnh minh họa: Reuters).

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hoạt động của virus SARS-CoV-2 trong nước thải ở nước này đã tăng từ 1,36 vào thời điểm trước tháng 5 lên 8,82 hồi đầu tháng 8, chỉ thấp hơn mức đỉnh điểm 9,56 vào tháng 7/2022.

"Hiện tại, chúng tôi đang phát hiện SARS-CoV-2 trong 100% mẫu thu thập trên toàn quốc", Phó giáo sư Marlene Wolfe về sức khỏe môi trường và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Emory và là giám đốc chương trình của WastewaterSCAN cho biết.

WastewaterSCAN cũng bắt đầu giám sát vào đầu năm 2022 và số lượng địa điểm mà họ giám sát đã thay đổi theo thời gian.

Mức độ hoạt động của SARS-CoV-2 trong nước thải hiện ở mức rất cao trên khắp nước Mỹ, đặc biệt ở miền Tây, tiếp đó là miền Nam.

Các chuyên gia CDC Mỹ cho hay, làn sóng Covid-19 năm nay xuất hiện sớm hơn so với năm ngoái.

Số ca nhập viện, cấp cứu và tử vong cũng đang tăng lên. Tính đến cuối tháng 7, cứ 100.000 người thì có khoảng 4 người nhập viện vì Covid-19, so với mức 1 ca trên 100.000 người hồi tháng 5.

Số ca mắc Covid-19 tăng một phần do khả năng miễn dịch suy yếu trong cộng đồng và do xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2. Đây cũng là thời điểm học sinh quay trở lại trường, do đó, virus càng có cơ hội lây lan.