Mỹ cảnh báo Trung Quốc tuyển huấn luyện viên quân sự phương Tây

Trung Quốc được cho là ra sức tuyển dụng các phi công phương Tây (Ảnh: Getty).

"Việc tuyển dụng các huấn luyện viên quân sự phương Tây để huấn luyện cho quân đội Trung Quốc có thể làm tăng nguy cơ xung đột trong tương lai do làm giảm khả năng răn đe của chúng ta", một bản tin công khai do các cơ quan tình báo Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand phát hành ngày 5/6 cảnh báo.

Đây là cảnh báo mới nhất của "Liên minh Ngũ nhãn", liên minh chia sẻ thông tin tình báo gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand, về mối lo ngại ngày càng tăng đối với hoạt động gián điệp, tấn công mạng của Bắc Kinh.

Theo liên minh này, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang sử dụng các công ty tư nhân ở Nam Phi và Trung Quốc để thuê các cựu phi công chiến đấu, kỹ sư hàng không và nhân viên trung tâm điều hành không quân từ các nước phương Tây để đào tạo các phi công của không quân và hải quân.

"PLA muốn có kỹ năng và chuyên môn của những cá nhân này để giúp các hoạt động không quân của họ trở nên hiệu quả hơn đồng thời có được cái nhìn sâu sắc về chiến thuật, kỹ thuật và quy trình trên không của phương Tây", bản tin của Liên minh Ngũ nhãn nêu.

Liên minh gọi đây là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ và các đồng minh.

Bản tin lưu ý, Bắc Kinh tìm cách tiếp cận những nhân sự này bằng nhiều cách khác nhau, từ email đến các quan hệ cá nhân.

Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, các phi công phương Tây đã bị thu hút vào việc đào tạo phi công Trung Quốc bởi "hàng tấn tiền" và cơ hội "lái máy bay thực sự kỳ lạ" của Trung Quốc.

Theo quan chức này, quân đội Trung Quốc đã tuyển dụng ít nhất 5 cựu phi công từ New Zealand và khoảng 30 người từ Anh, cũng như các cựu phi công từ Đức và những nước khác.

Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã trừng phạt hơn 10 công ty hoạt động ở Trung Quốc, Kenya, Lào, Malaysia, Singapore, Nam Phi, Thái Lan, Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vì bị nghi có vai trò trong việc tuyển dụng quân nhân phương Tây cho Bắc Kinh.

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.