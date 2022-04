Mỹ cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Derek Chollet trong cuộc trao đổi với báo chí tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Đạt).

Trong cuộc trao đổi với báo chí tại Hà Nội hôm 1/4, Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Derek Chollet nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác song phương Việt - Mỹ trên các lĩnh vực. Ông Chollet hy vọng hai nước có thể nâng tầm mối quan hệ lên một mức mới để phản ánh đúng tình hình hiện nay.

"Chúng tôi tin rằng thực chất mối quan hệ hai nước đang ở mức tốt đẹp. Điều này thể hiện rõ thông qua nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước, cả trong khu vực và trên khắp thế giới. Chúng tôi rất coi trọng điều này, cũng như những tiềm năng mà hai nước có thể đạt được", ông Chollet nói.

Một trong những lĩnh vực được Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ đề cập để chứng minh cho mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước là sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Theo ông Chollet, Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam 36 triệu liều vắc xin Covid-19 vì Mỹ tin rằng, Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác vượt qua dịch bệnh cũng là lợi ích chung của toàn thế giới.

Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó và phục hồi hậu Covid-19, từ y tế, kinh tế, cho đến phát triển năng lượng sạch, đảm bảo chuỗi cung ứng hay ứng phó biến đổi khí hậu. Ông Chollet khẳng định, tất cả những điều này đều nằm trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Tổng thống Mỹ Biden công bố tại Hội nghị cấp cao Đông Á vào tháng 10/2021.

Nhân chuyến thăm tới Việt Nam, ông Chollet đã các cuộc làm việc với đại diện các cơ quan ban ngành tại Việt Nam, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương. Ông khẳng định mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người dân hai nước đang rất mạnh mẽ và Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Liên quan tới Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ, ông Chollet cho biết các bên đang tích cực phối hợp để tổ chức sự kiện này trong thời gian sớm nhất. Ông Chollet khẳng định hội nghị lần này cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN cũng như tiềm năng hợp tác giữa các bên.

Theo ông Chollet, việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự 4 cuộc họp với ASEAN đã cho thấy ưu tiên của Mỹ đối với khu vực này. Ông cũng khẳng định Tổng thống Mỹ mong muốn có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo các nước đối tác ASEAN, cùng trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như khủng hoảng tại Ukraine hay Biển Đông.

"Chúng tôi tin rằng, một điều mà Mỹ cần làm là hiện diện tại khu vực này nhiều hơn để nói về những điều mà chúng ta có thể làm cùng nhau", ông Chollet cho biết.

Về vấn đề Biển Đông, ông Chollet nhấn mạnh Mỹ tin tưởng sâu sắc vào tự do hàng hải vì điều này có ý nghĩa quan trọng với tất cả các nước. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để đảm bảo an toàn tự do hàng hải tại Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.