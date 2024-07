Mỹ: Bé 2 tuổi thiệt mạng vì bị cha bỏ quên trong ô tô giữa trời 43 độ C

Nghi phạm Scholtes (Ảnh: New York Post).

Ngày 12/7, cảnh sát địa phương cho biết, Christopher Scholtes, 37 tuổi, bị cáo buộc đã gây ra cái chết của con gái mình khi Scholtes bỏ lại cô bé 2 tuổi trong một chiếc ô tô trên đường đậu bên ngoài nhà ở Marana, Arizona, Mỹ.

Scholte đã bị bắt, bị buộc tội giết người cấp độ 2 và ngược đãi trẻ em. Các nhà điều tra đã nhận được lệnh khám xét để trích xuất thiết bị giám sát của hàng xóm, những hình ảnh được ghi lại cho thấy cô bé đã ở trong chiếc xe khoảng 3 tiếng, theo sở cảnh sát Marana.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 9/7, khi mẹ của cô bé trở về nhà và phát hiện con gái bất tỉnh bên trong chiếc ô tô đã tắt máy và không được bật điều hòa. Lực lượng cảnh sát đã được gọi đến hiện trường.

Người mẹ đã nhanh chóng thực hiện ép tim phổi cho cô bé tới khi có nhân viên cứu hộ xuất hiện. Tuy nhiên, các biện pháp cấp cứu đã không thành công và bé gái đã qua đời trong bệnh viện.

Scholtes khai với cảnh sát rằng 2 cha con về nhà khi con gái đang ngủ trên xe. Vì không muốn đánh thức con gái nên nghi phạm đã để cô bé lại trên chiếc xe đang khởi động và mở điều hòa trong khi đi ra ngoài, cảnh sát cho biết.

Ngày 10/7, đội trưởng đội cảnh sát Marana Tim Brunenkant cho biết, họ đang cố gắng xác định thời điểm chiếc xe và điều hòa dừng hoạt động. Hiện Scholtes vẫn bị giam giữ.

"Sự việc này là một lời cảnh tỉnh về mối nguy hiểm của việc bỏ lại trẻ em một mình trên xe. Nhiệt độ bên trong một chiếc xe có thể tăng lên rất nhanh, kể cả trong những ngày tương đối mát mẻ, điều này có thể dẫn tới hậu quả chết người trong vài phút", sở cảnh sát Marana đề cập trong một tuyên bố.

Phần cuối của tuyên bố viết: "Sở cảnh sát Marana và toàn thể cộng đồng đồng cảm với nỗi mất mát đau đớn này, những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về những người bị ảnh hưởng bởi bi kịch này".

Hôm 9/7, khi nhiệt độ đạt lên tới gần 44 độ C, chỉ mất khoảng 20 phút để một chiếc xe nóng tới mức 60 độ C và chỉ mất 40 phút để đạt 65 độ C, kênh truyền hình ABC15 ước tính.

Phương Ngân