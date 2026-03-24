Mạng lưới hậu cần quan trọng của Mỹ trong chiến dịch tại Iran

Các máy bay Mỹ đậu tại căn cứ quân sự Ramstein hồi năm 2025 (Ảnh: AFP).

Các mạng lưới căn cứ tại châu Âu

Trong khi nhiều chính phủ châu Âu tỏ ra thận trọng về mặt chính trị đối với xung đột Iran, thực tế cho thấy các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu lục này đang đóng vai trò rất quan trọng trong chiến dịch quân sự.

Theo các quan chức quân sự, máy bay ném bom, máy bay không người lái và lực lượng hải quân Mỹ đã được tiếp nhiên liệu, trang bị và triển khai từ nhiều căn cứ tại Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Italy, Pháp và Hy Lạp.

Những cơ sở này cho phép Washington tiến hành các chiến dịch tầm xa vào Trung Đông mà không phải xuất phát trực tiếp từ lãnh thổ Mỹ, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian triển khai lực lượng và chi phí hậu cần.

Theo giới phân tích, mạng lưới căn cứ ở châu Âu chính là nền tảng giúp Mỹ duy trì khả năng triển khai sức mạnh quân sự nhanh chóng sang Trung Đông và châu Phi.

Một trong những địa điểm quan trọng nhất trong toàn bộ chiến dịch là căn cứ không quân Ramstein tại Đức. Đây được xem là trung tâm chỉ huy, truyền dữ liệu và điều phối các hoạt động không người lái cũng như các chiến dịch không kích tầm xa.

Ramstein cũng đóng vai trò là điểm trung chuyển hậu cần quan trọng, nơi các máy bay vận tải quân sự như C-17 hoặc C-130J liên tục vận chuyển binh sĩ, đạn dược và trang thiết bị từ Mỹ sang khu vực Trung Đông.

Ngoài ra, các căn cứ khác tại Đức như Spangdahlem hay các cơ sở chỉ huy tại Stuttgart cũng tham gia hỗ trợ điều phối và triển khai lực lượng.

Vai trò hậu cần của các đồng minh châu Âu

Một số quốc gia châu Âu nhấn mạnh rằng họ không trực tiếp tham chiến mà chỉ hỗ trợ về hậu cần. Tại Italy, căn cứ Aviano đang tiếp nhận các máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ, giúp máy bay chiến đấu và máy bay ném bom có thể thực hiện các nhiệm vụ tầm xa.

Pháp cũng cho phép Mỹ triển khai máy bay tiếp dầu tại căn cứ Istres-Le Tubé. Các máy bay này đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài thời gian hoạt động của các phi vụ ném bom và trinh sát.

Ở Bồ Đào Nha, căn cứ Lajes tại quần đảo Azores được sử dụng như một trung tâm hậu cần quan trọng, nơi nhiều máy bay tiếp dầu Mỹ đã được triển khai trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, căn cứ Souda Bay trên đảo Crete của Hy Lạp trở thành điểm hỗ trợ cho các máy bay trinh sát điện tử Mỹ hoạt động trên khu vực Trung Đông.

Mặc dù hỗ trợ hậu cần cho các chiến dịch của Mỹ, nhiều lãnh đạo châu Âu cố gắng tránh bị xem là tham gia trực tiếp vào xung đột.

Một số chính phủ nhấn mạnh rằng họ không tham gia các hoạt động chiến đấu, trong bối cảnh dư luận trong nước lo ngại về chi phí năng lượng tăng cao và nguy cơ leo thang xung đột.

Trong số các quốc gia châu Âu, Tây Ban Nha là nước từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ của mình để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, buộc Washington phải chuyển một số máy bay sang Đức và Pháp.

Tuy vậy, trên thực tế, phần lớn hạ tầng quân sự của Mỹ tại châu Âu vẫn tiếp tục hoạt động để hỗ trợ chiến dịch.

Châu Âu hiện là nơi đặt khoảng 40 căn cứ quân sự của Mỹ và khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ. Hệ thống này được hình thành từ thời Chiến tranh Lạnh và đến nay vẫn là nền tảng cho khả năng triển khai lực lượng toàn cầu của Washington.

Vị trí địa lý của châu lục này - nằm giữa Trung Đông, châu Phi và Trung Á, cho phép quân đội Mỹ triển khai lực lượng nhanh chóng tới nhiều khu vực chiến lược.

Các chuyên gia nhận định rằng nếu Mỹ giảm mạnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu, khả năng triển khai sức mạnh của Washington trên phạm vi toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.