Loạt UAV bí ẩn bay quanh nơi ở của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Căn cứ Fort Lesley J. McNair ở Washington (Ảnh: Getty).

Washington Post ngày 19/3 dẫn 3 nguồn tin cho biết, hàng loạt máy bay không người lái (UAV) chưa được xác định đã bay lượn trên căn cứ quân sự Fort Lesley J. McNair ở Washington, DC trong vòng 10 ngày qua.

Căn cứ Fort Lesley J. McNair là nơi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sinh sống.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với Washington Post rằng quân đội đang tăng cường giám sát do rủi ro an ninh gia tăng, đồng thời cho biết các vụ việc này đã dẫn đến một cuộc họp tại Nhà Trắng và khiến các quan chức cân nhắc việc chuyển nơi ở của Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth. Tuy nhiên, các nguồn tin của Washington Post khẳng định cả hai quan chức này vẫn đang ở căn cứ.

Căn cứ Fort McNair nằm gần Đồi Capitol và Nhà Trắng, là nơi đặt Đại học Quốc phòng, đồng thời là nơi ở của các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, theo Washington Post, khác với nhiều căn cứ khác trong khu vực thủ đô của Mỹ, căn cứ này thiếu vùng đệm an ninh.

Các vụ việc trên được báo cáo khi cộng đồng tình báo Mỹ bí mật cảnh báo các công ty và cơ quan chính phủ Mỹ về khả năng Iran trả đũa, đồng thời kêu gọi cảnh giác. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đầu tuần này đã yêu cầu tất cả các phái bộ Mỹ ở nước ngoài “ngay lập tức” đánh giá rủi ro an ninh của họ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công liên tục của Mỹ và Israel, nhiều cuộc tấn công trong số này nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran.

Tehran cảnh báo sẽ có phản ứng “quyết đoán” để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Sau vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đơn vị chuyên thực hiện các hoạt động bí mật, cảnh báo rằng các quan chức Mỹ và Israel “sẽ không còn an toàn ở bất cứ đâu trên thế giới, ngay cả trong chính ngôi nhà của họ”.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng Iran có thể mở rộng các hành động trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ hiện nay sang tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời: “Không, tôi không lo”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh kênh ABC News đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo các sở cảnh sát ở California rằng Iran có thể trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách phóng máy bay không người lái nhắm vào bờ Tây nước Mỹ.

Theo một số kênh truyền thông, Iran và các lực lượng đồng minh có thể nhắm vào Mỹ bằng các cuộc tấn công để đáp trả các đòn không kích của Washington.

Một báo cáo đánh giá mối đe dọa do Văn phòng Tình báo và Phân tích thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ thực hiện cho biết Iran và các lực lượng đồng minh “có khả năng” gây ra các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Mỹ, dù một cuộc tấn công quy mô lớn được đánh giá là ít khả năng xảy ra.

Mỹ và Israel đã phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2 với tuyên bố nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Tehran. Iran đã đáp trả bằng cách tấn công Israel cũng như các lợi ích của Mỹ trong khu vực, bao gồm các cơ sở ngoại giao, căn cứ quân sự.