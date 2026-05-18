Tiêm kích tàng hình Su-57D phiên bản hai người lái của Nga vừa lộ diện (Ảnh: Fighterbomber).

Thông tin ban đầu xuất hiện vào ngày 16/5, cho biết biến thể mới này đang được thử nghiệm. Kênh FighterBomber, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (RuAF), đã đăng tải một bức ảnh được cho là chụp thực tế chiếc máy bay vào ngày hôm sau. Mặc dù tính xác thực của hình ảnh chưa được xác minh độc lập, nhưng nó đã gây xôn xao trong giới phân tích quân sự, tạp chí chuyên ngành hàng không The Aviationist nhận định.

Thiết kế và nhận dạng

Hình ảnh được công bố cho thấy một chiếc Su-57 với buồng lái kéo dài, gợi nhớ đến thiết kế của Su-30 Flanker. Tuy nhiên, sự chênh lệch chiều cao giữa hai ghế ngồi trên Su-57 rõ rệt hơn, nhằm mang lại tầm nhìn tốt hơn cho phi công phía sau.

Phông nền của bức ảnh bị làm mờ đáng kể, khiến việc xác định địa điểm chụp trở nên khó khăn. Đáng chú ý, không có dấu hiệu nhận dạng rõ ràng trên máy bay, ngoại trừ một phần nhỏ phía sau buồng lái. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu hàng không quân sự Andreas Rupprecht cho biết máy bay này mang số hiệu “055 Blue”.

Số hiệu này trùng với số hiệu của nguyên mẫu bay thứ năm T-50-5, từng bị hư hại nặng do cháy động cơ vào năm 2014 và sau đó được chế tạo lại thành T-50-5R. Điều này có thể cho thấy biến thể Su-57 hai chỗ ngồi được phát triển dựa trên việc sửa đổi một khung máy bay hiện có.

Một logo mới, với hình dạng của Su-57 và máy bay không người lái S-70 Okhotnik, cũng được nhìn thấy trên đuôi máy bay. Logo tương tự từng xuất hiện trên một nguyên mẫu trước đó, làm dấy lên suy đoán về vai trò tiềm năng của Su-57 hai chỗ ngồi trong việc quản lý máy bay không người lái.

Đồ họa máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 hai chỗ ngồi (Ảnh: Izvestia).

Vai trò của phi công phụ

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về vai trò cụ thể của thành viên phi hành đoàn thứ hai. Tuy nhiên, chỗ ngồi bổ sung này có thể dành cho một phi công hướng dẫn hoặc một sĩ quan hệ thống vũ khí. Theo mô tả trong bằng sáng chế năm 2023, vai trò thứ hai có thể là trọng tâm chính.

Tháng 5/2023, một bằng sáng chế cho “máy bay chiến thuật tàng hình hai chỗ ngồi đa chức năng” đã được nộp tại Cục Sở hữu Trí tuệ Liên bang Nga (FSIP) và được đăng ký vào tháng 11 cùng năm.

Bằng sáng chế này mô tả một máy bay rất giống với Su-57 và Su-30, được thiết kế để “phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển ở tốc độ bay siêu âm và cận âm, đồng thời đóng vai trò là sở chỉ huy trên không cho các hoạt động theo mạng lưới của các nhóm máy bay hỗn hợp”.

Bằng sáng chế nhấn mạnh khả năng kết nối vệ tinh và liên lạc chiến thuật tiên tiến, gợi ý về sự kết hợp cảm biến mạnh mẽ. Nó cũng đề cập đến dòng máy bay Su-30 là loại máy bay đa năng hai chỗ ngồi gần giống nhất trong biên chế của Không quân Nga, đồng thời so sánh với các máy bay phản lực hai chỗ ngồi thế hệ 4,5 khác của phương Tây như Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon EF-2000 và F/A-18F Super Hornet.

Mặc dù chưa rõ liệu biến thể Su-57 hai chỗ ngồi mới có xuất phát từ bằng sáng chế này hay không, nhưng sự tương đồng về cấu hình khí động học và các tính năng được mô tả cho thấy một mối liên hệ tiềm năng.

Tính đến tháng 12/2025, Nhà máy Máy bay Komsomolsk-on-Amur đã giao 24 máy bay Su-57 cho Không quân Nga. Đợt giao hàng tiếp theo vào tháng 2 đã nâng tổng số lên ít nhất 26 chiếc. Những chiếc tiêm kích này được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) cải tiến, hệ thống tự vệ, cảm biến cảnh báo tên lửa tiếp cận (MAWS) và hệ thống đối phó hồng ngoại định hướng (DIRCM) mới.

Phiên bản tiêm kích Su-57 trưng bày tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025 có 1 màn hình rộng thay thế cho các màn hình MFD khác (Ảnh: Telegram).

Tại Triển lãm Hàng không Dubai tháng 11/2025, một nguyên mẫu Su-57, T-50-9, đã được trang bị một màn hình rộng thay thế cho các màn hình đa chức năng (MFD) cũ hơn. Sau đó một tháng, Su-57 cũng được thử nghiệm với động cơ Izdeliye 177 mạnh mẽ hơn, được cho là một tùy chọn cho các lô sản xuất trong tương lai.

Algeria đã được xác nhận là khách hàng đầu tiên của Su-57 với một phi đội đầy đủ gồm 12 chiếc, và ít nhất 2 chiếc đã được nhìn thấy cho đến nay.