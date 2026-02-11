Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga khoe vũ khí tại Dubai Airshow 2025 (Ảnh: UAC).

Tuyên bố này của Nga được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những hình ảnh đầu tiên về Su-57 hoạt động trong biên chế Không quân Algeria, một khách hàng nước ngoài, sau khi loại máy bay thế hệ thứ năm này chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2024.

Giám đốc điều hành tập đoàn Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev nhấn mạnh: "Các đối tác của chúng tôi quan tâm đến những mẫu mã công nghệ cao mới nhất đáp ứng các xu hướng thị trường toàn cầu hiện nay. Tất nhiên, sự quan tâm lớn nhất đến từ những sản phẩm đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu".

Ông liệt kê Su-57E và Su-35 là những sản phẩm dẫn đầu trong phân khúc, cùng với trực thăng trinh sát và tấn công Ka-52E, xe tăng T-90MS, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma và Tornado, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A và TOS-2 Tosochka, xe bọc thép Tigr và Typhoon, và hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Ngoài ra, các hệ thống phòng không Viking, Tor, Pantsir, Verba và Igla-S cũng nhận được sự quan tâm đáng kể.

Su-35: Động lực mới cho xuất khẩu vũ khí Nga

Việc xuất khẩu Su-35 được xem là yếu tố then chốt giúp ngành công nghiệp quốc phòng Nga đảo ngược xu hướng giảm xuất khẩu hàng năm bắt đầu từ năm 2022.

Năm 2022, 3 khách hàng nước ngoài mới đã được xác nhận cho loại máy bay này. Tháng 2/2025, Nga bất ngờ bắt đầu giao hàng Su-35 cho Algeria, với ước tính 18 chiếc được mua theo một thỏa thuận trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo Military Watch Magazine, các tài liệu mật của chính phủ Nga bị rò rỉ sau đó tiết lộ thêm 48 chiếc Su-35 đã được đặt hàng cho Không quân Iran và 6 chiếc cho Không quân Ethiopia. Điều này đánh dấu một bước đột phá lớn, nâng tổng số xuất khẩu lên 96 chiếc, tăng đáng kể so với con số 24 chiếc trước đó.

Tuy nhiên, tương lai của chương trình Su-35 vẫn còn nhiều thách thức. Mặc dù khả năng của máy bay không ngừng được cải thiện, các khách hàng tiềm năng liên tục đối mặt với nguy cơ bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế.

Cả Indonesia và Ai Cập đều đã hủy bỏ kế hoạch mua Su-35 do những mối đe dọa này, dù đã ký hợp đồng. Ethiopia và Iran được coi là những khách hàng tiềm năng cho việc mua thêm Su-35, trong khi Algeria dự kiến sẽ tập trung vào Su-57 và hiện đại hóa phi đội Su-30MKA.

Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga được trang bị nhiều vũ khí tối tân (Ảnh: Telegram).

Su-57: Kỳ vọng lớn từ thị trường quốc tế

Một bước đột phá lớn tiềm năng cho ngành hàng không quân sự Nga có thể đến từ thỏa thuận xuất khẩu Su-57 sang Ấn Độ. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận sản xuất theo giấy phép cho ít nhất 140 máy bay đã đạt đến giai đoạn kỹ thuật nâng cao. Bộ Quốc phòng Ấn Độ được cho là đang xem xét việc cùng phát triển một biến thể tùy chỉnh cao để đáp ứng các yêu cầu của họ.

Tại triển lãm Innoprom ở Ả rập Xê út, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov gần đây đã tuyên bố các hợp đồng xuất khẩu Su-57 đã được ký kết tại khu vực Trung Đông, làm dấy lên suy đoán rằng Iran có thể là khách hàng được đề cập.

Mặc dù các mối đe dọa trừng phạt của phương Tây đã hạn chế đáng kể thị phần của máy bay chiến đấu Nga, ngày càng nhiều quốc gia đã thành công trong việc "miễn nhiễm với lệnh trừng phạt" đối với nền kinh tế của họ, mở rộng phạm vi khách hàng tiềm năng.

Su-57 đã thu hút sự quan tâm từ một số lượng đáng kể các khách hàng tiềm năng, với Kazakhstan và Triều Tiên được coi là những người mua tiềm năng nhất. Việc Nga nhập khẩu vũ khí từ Triều Tiên trị giá hàng chục tỷ USD đã làm dấy lên suy đoán rằng các máy bay chiến đấu có thể được dùng để bù đắp chi phí cho một phần số vũ khí nhập khẩu này, đồng thời tăng cường khả năng phòng không của một đối tác chiến lược quan trọng.