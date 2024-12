Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh minh họa: AFP).

Đài phát thanh Hromadske đưa tin, trước khi bắt đầu ngày thứ hai của cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis tuyên bố, phương Tây hỗ trợ Ukraine chưa đủ nếu so sánh chi phí viện trợ cho Kiev với chi phí của các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

Ông nói: "Có ảo tưởng rằng bằng cách nào đó chúng tôi không thể cung cấp cho Ukraine mọi thứ họ cần. Và vì vậy, chúng tôi chỉ đơn giản là đào bới đất, cố gắng tìm vài trăm triệu euro hoặc USD để hỗ trợ Ukraine. Nhưng nếu bạn nhìn vào những cuộc xung đột xảy ra trong quá khứ gần đây - hãy lấy Afghanistan và Iraq làm ví dụ - chúng ta đã chi hàng nghìn tỷ USD cho những cuộc chiến này. Vì vậy, nếu bạn so sánh số tiền chúng ta đã chi cho Ukraine thì đó là một con số nhỏ".

Ngoại trưởng Litva lưu ý sự cần thiết phải hỗ trợ quân sự ngay lập tức và toàn diện cho Ukraine, ông đặc biệt nhấn mạnh: "Nếu chúng tôi muốn hòa bình ở Ukraine, không có cách nào khác. Chúng tôi sẽ phải cung cấp các bảo đảm an ninh, và theo quan điểm của chúng tôi, không có cách nào tốt hơn, rẻ hơn để cung cấp các bảo đảm an ninh hơn các bảo đảm an ninh thực tế từ NATO theo Điều 5".

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis (Ảnh: Reuters).

Trước đó, vào ngày 3-4/12, một cuộc họp của Hội đồng Ukraine - NATO đã được tổ chức tại trụ sở NATO.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông nhận thấy mục tiêu của các đồng minh là cung cấp cho Ukraine mức hỗ trợ để cho phép nước này bắt đầu đàm phán với Nga ở thế mạnh và Moscow sẽ không có cơ hội đạt được mục tiêu của mình.

Trước cuộc họp, ông Rutte lưu ý rằng Liên minh không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người đứng đầu Điện Kremlin đang chuẩn bị cho bất kỳ hình thức đình chiến nào.

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra các điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát, bao gồm Donetsk và Lugansk (còn gọi chung là Donbass), cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia. Đây là những vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, cùng với bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine.

Các điều kiện do Tổng thống Putin đưa ra cũng bao gồm việc Ukraine cam kết trung lập, không gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự phương Tây nào khác.

Trong bài phát biểu tối 4/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nghe báo cáo từ người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tướng Kirill Budanov, về ý định của Nga trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Uktaine nói: "Có một báo cáo từ người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng. Ông Budanov đã báo cáo về ý định của Nga trong tương lai gần và về tình hình ở Syria - sự thay đổi trong cán cân quyền lực ở Syria có thể thay đổi hoàn cảnh toàn cầu như thế nào".

Tổng thống Zelensky cho biết thêm rằng, ông cũng nghe báo cáo về tình hình ở Georgia và lưu ý, ông đã chỉ đạo chuẩn bị các quyết định trừng phạt nước này.