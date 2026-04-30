Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng về cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz

Trong một tuyên bố bằng văn bản được truyền hình quốc gia trích dẫn ngày 30/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói rằng, một "chương mới" đã mở ra tại eo biển Hormuz trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ.

"Hôm nay, 2 tháng kể từ khi Mỹ mở chiến dịch quân sự tại khu vực, một chương mới đang hiện ra tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz”, ông Mojtaba Khamenei nói.

Ông nhấn mạnh, bằng cách thực hiện việc kiểm soát eo biển Hormuz, Iran sẽ giúp vùng vịnh Ba Tư trở nên an toàn và ngăn chặn sự lạm dụng từ các bên đối thủ. Cơ chế kiểm soát mới này sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế trong khu vực.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng tuyên bố Iran sẽ bảo vệ "năng lực hạt nhân và tên lửa" như một tài sản quốc gia, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận về những vấn đề này.

Ông Khamenei nói thêm, khoa học, công nghiệp, các loại hình công nghệ đa dạng, từ công nghệ nano, sinh học đến hạt nhân và tên lửa của Iran đều là những khoản đầu tư quốc gia và sẽ bảo vệ mọi biên giới trên đất liền cũng như dưới nước.

"90 triệu người dân Iran kiêu hãnh và danh giá ở trong và ngoài nước coi tất cả các năng lực dựa trên bản sắc, tinh thần, con người, khoa học, công nghiệp và công nghệ của Iran, từ công nghệ nano và công nghệ sinh học đến năng lực hạt nhân và tên lửa, là tài sản quốc gia, và sẽ bảo vệ chúng giống như cách họ bảo vệ vùng biển, vùng đất và vùng trời của đất nước", ông Khamenei tuyên bố.

Ông nêu rõ "tương lai tươi sáng của vịnh Ba Tư sẽ là một tương lai phục vụ cho sự tiến bộ, cũng như thịnh vượng của các dân tộc nơi đây”.

"Chúng ta và những người láng giềng bên kia vùng biển vịnh Ba Tư và vịnh Oman chia sẻ một định mệnh chung”, ông nói.

Ông tuyên bố Tehran sẽ đảm bảo an ninh cho vùng Vịnh và loại bỏ những gì ông mô tả là "sự lạm dụng đường thủy của đối thủ”.

Iran trên thực tế đã phong tỏa một phần eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra. Tehran cũng có kế hoạch kiểm soát Hormuz hậu xung đột.

Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải ở eo biển chiến lược này.

Theo báo Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tiếp cận các quốc gia khác với đề xuất gia nhập một liên minh quốc tế mới nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thông tin về sáng kiến hàng hải mới tới các đại sứ quán Mỹ và yêu cầu các nhà ngoại giao thuyết phục chính phủ các nước sở tại tham gia.

Bài báo lưu ý, liên minh mới do Mỹ dẫn đầu sẽ có nhiệm vụ giúp các bên tham gia chia sẻ thông tin, phối hợp các nỗ lực ngoại giao và đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Mặc dù liên minh này dự kiến không mang tính chất quân sự, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên các đại sứ quán trong một bức điện tín rằng hãy đề xuất với các nước cơ hội trở thành "đối tác ngoại giao và/hoặc quân sự".

Trước đó, Mỹ từng mời các nước tham gia vào một liên minh quốc tế theo kế hoạch để đảm bảo an toàn vận tải biển tại eo biển Hormuz.

Vào giữa tháng 3, Tổng thống Trump tuyên bố các quốc gia nhận dầu qua eo biển Hormuz phải tự đảm bảo lộ trình cho các tàu thương mại của mình qua đây. Ông đặc biệt kêu gọi Vương quốc Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp và Nhật Bản hành động. Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông Mỹ, sáng kiến này đã không thành công. Tổng thống Trump sau đó nhấn mạnh Washington không cần sự giúp đỡ trong vấn đề Iran.