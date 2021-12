Kỷ lục hơn 18.000 ca Covid-19 tại Australia, nhiều phòng xét nghiệm quá tải

Dân trí Số ca mắc Covid-19 tại Australia hôm nay tăng lên mức kỷ lục mới, do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, gây ra sự quá tải tại các cơ sở xét nghiệm ở bang đông dân nhất nước này.

Người dân Australia muốn đi du lịch phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính (Ảnh: Reuters).

Theo Guardian, Australia hôm nay ghi nhận gần 18.300 ca Covid-16, tăng vọt so với con số 11.300 một ngày trước đó. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Trong đó, chỉ riêng bang New South Wales ghi nhận 11.200 ca mắc mới và 3 ca tử vong, tiếp đến là bang Victoria với 3.767 ca mắc và 5 ca tử vong. Số ca mắc mới tại New South Wales hôm nay cũng tăng gần gấp đôi so với ngày 28/12 (6.062 ca).

Số ca mắc mới tăng mạnh gây lo ngại, trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lây lan tại Australia.

Trong khi đó, đã xảy ra tình trạng quá tải tại các phòng xét nghiệm Covid-19 do nhu cầu du lịch tăng cao trước kỳ nghỉ lễ năm mới sắp đến.

New South Wales, bang đông dân nhất và cũng có thành phố lớn nhất cả nước là Sydney, đã ghi nhận nhiều phòng xét nghiệm đông kín, một phần nguyên nhân là do bang lân cận Queensland yêu cầu khách du lịch giữa các bang phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi đến. Điều này đã làm chậm trễ các kết quả xét nghiệm tại bang New South Wales tới vài ngày.

Australia đang chứng kiến sự bùng phát biến chủng Omicron, nhưng các nhà chức trách cho đến nay vẫn loại trừ việc đóng cửa đất nước, mà thay vào đó kêu gọi mọi người tập trung vào những bệnh nhân nặng đang nhập viện.

Để đối phó với biến chủng mới, các quan chức y tế cũng sẽ thu hẹp thời gian chờ tiêm mũi tăng cường xuống còn 4 tháng kể từ ngày 4/1/2022 và khôi phục một số biện pháp hạn chế, bao gồm cả việc bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà.

Hà Dương

Theo CNA