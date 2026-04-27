Kiều bào vinh dự khi được trở về nguồn cội nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Đền Hùng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Sáng 25/4 (tức ngày 9/3 Âm lịch), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Đoàn kiều bào gồm hơn 60 đại biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ về dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ. Đoàn do ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban, dẫn đầu.

Dù sinh sống trong nước hay nơi đất khách quê người, mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng lại lắng lòng hướng về cội nguồn dân tộc, thể hiện sâu sắc trách nhiệm gìn giữ truyền thống và tình cảm thiêng liêng tri ân tổ tiên đã dựng xây non sông gấm vóc.

Do đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) hằng năm nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Việc tổ chức đoàn kiều bào tham dự năm 2026 góp phần triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường gắn kết cộng đồng với quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đã dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân; tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Hạ, Đền Trung; đồng thời làm lễ báo công, tri ân công đức tổ tiên tại Đền Thượng.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có hơn 6,5 triệu người sinh sống tại khoảng 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngày càng phát triển cả về quy mô, thành phần và nguồn lực.

Năm 2025, kiều bào tiếp tục đóng góp tích cực cho đất nước thông qua tham gia các sự kiện chính trị - xã hội như lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh 2/9, góp ý vào các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời đóng góp nguồn lực với lượng kiều hối đạt gần 18 tỷ USD và tích cực hỗ trợ trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua được triển khai toàn diện, chú trọng hoàn thiện chính sách, tăng cường đại đoàn kết dân tộc, hỗ trợ cộng đồng ổn định, phát triển tại sở tại; đồng thời đẩy mạnh gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó phát huy vai trò cầu nối của kiều bào đối với sự phát triển đất nước.

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự lễ dâng hương, chị Trần Thị Lê Na (kiều bào tại Ba Lan) cho biết đây là lần đầu tiên chị trực tiếp dâng hương tại Đền Hùng, một trải nghiệm thiêng liêng và ý nghĩa. Dù sinh sống xa Tổ quốc, chị luôn hướng về quê hương, ghi nhớ công ơn các Vua Hùng và mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Cùng chung cảm xúc, kiều bào Phạm Nữ Quỳnh Nhi (tại Nhật Bản) cho rằng việc tham gia hành trình về nguồn, dâng hương tại Đền Hùng sau chuyến thăm Đặc khu Trường Sa là niềm vinh dự lớn, giúp kiều bào thêm thấu hiểu giá trị của độc lập, chủ quyền và truyền thống dân tộc.

Các đại biểu thăm quan Bảo tàng Hùng Vương (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Sau lễ dâng hương, đoàn đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ và Lạng Sơn.

Tại Phú Thọ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Đắc Thủy cho biết địa phương vinh dự đón đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Phú Thọ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới thông qua cầu nối kiều bào, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, thu hút đầu tư vào các ngành thế mạnh như chế biến - chế tạo, vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, nông sản - thực phẩm và logistics.

Làm việc với đoàn tại Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú với sự đa dạng dân tộc. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của kiều bào, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân, trong việc kết nối đối tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm phát triển ở các lĩnh vực như thương mại, du lịch, giáo dục, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại các buổi giao lưu, các đại biểu kiều bào đã thực hiện những hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần gắn bó với quê hương, đất nước khi trao tặng 167 triệu đồng hỗ trợ thầy và trò Trường Tiểu học Đồng Đăng, cùng 50 triệu đồng gửi tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cũng nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình này trong việc giúp kiều bào hiểu sâu sắc hơn chủ trương "bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy".

Chủ nhiệm cho biết, trong xu thế phát triển mới của đất nước, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ tập trung thu hút nguồn lực, tri thức mà còn hướng đến hỗ trợ kiều bào củng cố vị thế tại địa bàn sở tại, qua đó lan tỏa sức mạnh mềm của dân tộc và đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, Chủ nhiệm kêu gọi kiều bào chung tay xây dựng "thế trận lòng dân" theo phương thức riêng: gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ kế cận, giới thiệu hình ảnh Việt Nam chân thực với bạn bè quốc tế, có tiếng nói khách quan về các vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Có thể nói, chuyến hành trình về nguồn lần này đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng các đại biểu kiều bào, giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, đồng thời bồi đắp thêm tình quân dân, nghĩa đồng bào với những người đang ngày đêm gìn giữ cương vực, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tiếp nối truyền thống mà các Vua Hùng và bao thế hệ người Việt đã dày công vun đắp.