Khoảnh khắc lịch sử: 3 tàu sân bay Mỹ tới gần Iran, gửi cảnh báo cứng rắn

Tàu sân bay USS George H.W. Bush thuộc lớp Nimitz di chuyển trên Ấn Độ Dương trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 23/4 (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ/X).

3 tàu sân bay cùng tới Trung Đông

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24/4 xác nhận, lần đầu tiên sau nhiều thập niên, 3 tàu sân bay Mỹ, bao gồm USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77), cùng hoạt động tại Trung Đông.

“Cùng với các phi đội không quân trên tàu, USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) bao gồm hơn 200 máy bay và 15.000 thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến”, CENTCOM thông báo.

Thông báo được đưa ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối nêu thời hạn kết thúc cuộc chiến Iran.

Trước đó, CENTCOM, cơ quan điều phối lực lượng Mỹ trên khắp Trung Đông, đã thông báo trên mạng xã hội rằng tàu sân bay thứ 3, USS George H.W. Bush thuộc lớp Nimitz, đã đi vào khu vực trách nhiệm của họ.

Tàu USS George H.W. Bush, được đưa vào biên chế năm 2009, là tàu sân bay mới nhất trong số 10 tàu sân bay lớp Nimitz của hạm đội Mỹ. Tàu có thể chở hơn 80 máy bay, hơn 5.500 người thuộc thủy thủ đoàn và đơn vị bay.

Chiến thuật của Mỹ

Các nhà phân tích cho rằng sự xuất hiện của tàu sân bay thứ 3 tại Trung Đông đã gửi đi một thông điệp cứng rắn, mà không cần nổ súng.

“Chỉ riêng việc có thêm một tàu sân bay thứ 3 tham gia đã làm tăng thêm áp lực lên chính quyền (Iran) khi các cuộc đàm phán hòa bình đang đến gần”, Carl Schuster, quan chức hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, cho biết.

“Thông điệp là ông Trump có thể sẽ gây thêm khó khăn nếu các cuộc đàm phán hòa bình không tiến triển theo cách ông ấy muốn. Thông điệp chính trị quan trọng không kém, và có thể còn quan trọng hơn cả hành động quân sự”, ông Schuster nói thêm.

Nhiều nguồn tin nói với truyền thông Mỹ tuần này rằng, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.

Các nguồn tin dự đoán các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ có thể nhắm vào các tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ, tàu rải thủy lôi và các khí tài khác giúp Tehran phong tỏa hiệu quả các tuyến hàng hải quan trọng và sử dụng chúng như đòn bẩy đối với Mỹ.

Nhà phân tích Peter Layton, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Châu Á Griffith và cựu sĩ quan Không quân Hoàng gia Australia, cho biết tàu sân bay George H.W. Bush có thể được sử dụng trong một chiến dịch như vậy.

Chuyên gia Layton và một số chuyên gia khác cho biết tàu sân bay George H.W. Bush có thể được triển khai để thay thế tàu USS Gerald R Ford, vốn đã được triển khai từ tháng 6 năm ngoái, vượt xa khoảng thời gian triển khai thông thường (khoảng 7 tháng) đối với các tàu sân bay Mỹ trong điều kiện bình thường.

Các trang web theo dõi cho thấy tàu USS Gerald R Ford đang ở biển Đỏ vào đầu tuần này.

“Thủy thủ đoàn trên tàu cần được nghỉ ngơi… nếu không hiệu quả hoạt động của họ sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc có một tàu thay thế là điều khôn ngoan”, chuyên gia Schuster nhận định.

Hàng không mẫu hạm USS Gerald R Ford từng gặp sự cố hỏa hoạn tại khu vực giặt là hồi tháng 3 và không thể thực hiện các chuyến xuất kích cho đến 2 ngày sau khi đám cháy được dập tắt.

Sau đó, tàu đã cập cảng ở Địa Trung Hải để sửa chữa và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi, trước khi trở lại làm nhiệm vụ vào đầu tháng này và quay trở lại biển Đỏ vào cuối tuần trước.

Tàu USS Abraham Lincoln thực hiện các hoạt động phong tỏa của Mỹ tại biển Ả Rập (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Trong khi đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện diện ở biển Ả rập phía nam Iran và vẫn ở vị trí này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào cuối tháng 2.

Chuyên gia Schuster cho biết quân đội Mỹ sẽ có những lợi thế khi có thêm một tàu sân bay thứ 3 trong khu vực, một trong số đó là tàu George H.W. Bush mang theo các máy bay chiến đấu F-35 mới nhất.

“Việc có 2 tàu sân bay có khả năng mang F-35 sẽ tăng thêm rất nhiều hỏa lực nếu Iran vẫn cứng rắn”, ông cảnh báo.

Chuyên gia Layton cho rằng việc triển khai 2-3 tàu sân bay có lẽ là quá nhiều nếu chỉ dùng cho mục đích phong tỏa.

“Một cuộc phong tỏa thực sự chỉ cần một tàu. Tuy nhiên, việc đe dọa sẽ có thêm các cuộc không kích vào Iran khiến tàu sân bay thứ 2 trở nên hữu ích”, ông nhận định.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, 3 tàu sân bay sẽ là số lượng tàu sân bay lớn nhất của Mỹ trong khu vực kể từ năm 2003.