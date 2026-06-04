Khoảnh khắc Iran phóng hỏa lực đánh trúng sân bay Kuwait

Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait đã công bố một video mà họ cho là ghi lại khoảnh khắc một máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công Nhà ga số 1 tại sân bay quốc tế Kuwait vào ngày 3/6.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait mô tả vụ việc là một “cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khốc liệt của Iran”, đồng thời cho biết cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại về người, thương tích nghiêm trọng và thiệt hại vật chất trên diện rộng.

Khoảnh khắc sân bay Kuwait bị tập kích (Nguồn: RT).

Trước đó, Bộ Ngoại giao Kuwait cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng khi máy bay không người lái đánh trúng nhà ga sân bay và các “cơ sở quan trọng” khác, bao gồm các phái bộ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Kuwait xác nhận một số người khác bị thương, nhưng không nêu rõ con số.

Một video do hãng tin RT công bố được cho là ghi lại hậu quả của vụ tấn công vào sân bay Kuwait. Đoạn video ngắn dường như cho thấy bên trong một nhà ga đầy khói và bụi. Các mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn nhà, cùng với một số đám cháy, kể cả trên mái nhà.

Hiện trường vụ tập kích vào sân bay Kuwait (Nguồn: RT)

Bộ Ngoại giao Kuwait lên án “các cuộc tấn công gây hấn” của Iran và đổ lỗi cho Tehran về “sự leo thang ngày càng tăng” và “căng thẳng leo thang” ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Kuwait cũng cảnh báo nước này “bảo lưu đầy đủ quyền vốn có” để đáp trả hành động của Iran.

Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào nhà ga hành khách tại sân bay Kuwait.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trước đó tuyên bố thiệt hại tại sân bay có thể do tên lửa Patriot được Mỹ phóng đi để bảo vệ căn cứ của Mỹ ở Kuwait khỏi các cuộc tấn công của Iran.

“Cuộc điều tra và nghiên cứu của chúng tôi về vụ tấn công nhà ga hành khách Kuwait cho thấy lực lượng không quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không bắn vào mục tiêu này”, một phát ngôn viên của IRGC cho biết.

Ông tuyên bố đây là “lỗi trong hệ thống Patriot của Mỹ” sau khi một hệ thống đánh chặn không bắn trúng tên lửa của Iran và rơi xuống nhà ga.

Vụ việc ở Kuwait xảy ra sau cuộc đấu súng giữa Washington và Tehran. IRGC tuyên bố phát động các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ, sau các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Qeshm của Iran.

Quân đội Mỹ tuyên bố các tên lửa của Iran bắn vào Kuwait đã không trúng mục tiêu. Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Các hành động leo thang căng thẳng diễn ra gần 100 ngày sau khi xung đột bắt đầu và gần 2 tháng sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tehran đã tạm dừng đàm phán với Washington đầu tuần này do phản đối các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel ở Li Băng.