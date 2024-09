Israel cảnh báo sau vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah, Iran gấp rút hành động

Lực lượng Israel tập trung ở khu vực phía bắc (Ảnh: Getty).

"Những kẻ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công họ. Không có nơi nào ở Iran hay Trung Đông nằm ngoài tầm với "cánh tay dài" của Israel, và hôm nay quý vị đã biết điều đó đúng như thế nào", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 28/9.

Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran rằng Israel sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào đe dọa nước này. Ông gọi Iran là "chính quyền của các giáo sĩ".

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Israel ngày 28/9 tuyên bố thủ lĩnh tối cao của lực lượng Hezbollah, Hassan Nasrallah, ở Li Băng đã thiệt mạng trong cuộc không kích một ngày trước đó. Hezbollah sau đó đã chính thức xác nhận thông tin này.

Việc hạ sát thủ lĩnh Nasrallah là một thông điệp tiếp theo gửi đến Hamas, ông Netanyahu cho biết.

"Thủ lĩnh chính trị Hamas Yahya Sinwar càng nhận ra rằng Hezbollah không còn đến để cứu ông ấy nữa, cơ hội để các con tin của chúng ta trở về càng cao", nhà lãnh đạo Israel tuyên bố.

Thủ tướng Netanyahu tiếp tục cảnh báo người dân Israel rằng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn. "Chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong những ngày tới và sẽ vượt qua chúng", ông nói, mô tả giai đoạn này là "bước ngoặt lịch sử".

Theo các nguồn tin từ ABC News, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ nhằm tấn công lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang vào đầu tháng 9 khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm cầm tay của Hezbollah phát nổ trên khắp Li Băng, khiến hàng chục người tử vong và hàng nghìn người bị thương. Mặc dù Israel không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, nhưng Hezbollah cáo buộc tình báo Israel thực hiện cuộc tấn công bí mật này.

Israel bắt đầu chiến dịch tấn công tăng cường vào các mục tiêu Hezbollah ở Li Băng từ đầu tuần này. Quân đội Israel cho biết, đây là giai đoạn mới của cuộc chiến nhằm mục tiêu đẩy lùi mối đe dọa từ Hezbollah, đưa người dân miền Bắc trở lại nhà an toàn sau gần một năm sơ tán.

Bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm xoa dịu căng thẳng, Israel từ chối ngừng bắn để đàm phán với Hezbollah. Các cuộc tập kích của Israel trong tuần này đã khiến hơn 700 người ở Li Băng thiệt mạng, hơn 100.000 người phải sơ tán.

Lãnh tụ tối cao Iran được đưa đến nơi an toàn

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã được đưa đến một địa điểm an toàn bên trong lãnh thổ Iran khi an ninh được thắt chặt sau vụ thủ lĩnh của nhóm Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở Li Băng bị sát hại.

Hai quan chức khu vực nói rằng lãnh tụ Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn, đồng thời cho biết Iran đã liên lạc với Hezbollah và các nhóm đại diện khu vực khác để xác định bước tiếp theo sau vụ ám sát Nasrallah.

Ông Khamenei đã đưa ra một tuyên bố sau thông báo của Israel rằng thủ lĩnh Hezbollah đã bị giết, nói rằng: "Số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi các lực lượng kháng chiến, với Hezbollah là lực lượng đi đầu".

Theo Reuters, động thái bảo vệ lãnh tụ tối cao cho thấy sự lo lắng của chính quyền Iran khi Israel tiến hành một loạt các cuộc tấn công khốc liệt vào Hezbollah, đồng minh được trang bị vũ khí tốt nhất của Iran trong khu vực.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran đã ra lệnh cho tất cả các thành viên ngừng sử dụng mọi loại thiết bị liên lạc sau khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm mà Hezbollah sử dụng phát nổ ở Li Băng.

Cái chết của thủ lĩnh Nasrallah là một đòn giáng mạnh vào Iran, loại bỏ một nhân vật có ảnh hưởng đã giúp xây dựng Hezbollah trở thành trụ cột trong nhóm đồng minh của Tehran.

Hezbollah là một thành viên trong "Trục kháng chiến" được Iran dẫn dắt và hậu thuẫn suốt nhiều thập niên qua, bao gồm nhóm Hồi giáo Hamas ở Palestine và lực lượng Houthi ở Yemen.

Những diễn biến gần đây làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Mặc dù vậy, cho đến nay, Iran vẫn phản ứng khá kiềm chế.

Hezbollah được cho là đã thúc giục Iran tiến hành một cuộc tấn công chống lại Israel, song Iran đã bác bỏ đề nghị với lý do hiện chưa phải thời điểm thích hợp. Nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel, khu vực sẽ mất ổn định hơn nữa và thậm chí có thể kéo Mỹ vào cuộc.