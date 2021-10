Iraq bắt sống người giữ kho tiền cho IS

Dân trí Iraq tuyên bố đã bắt giữ Sami Jasim, phó thủ lĩnh và cũng là người quản lý tài chính của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Lực lượng an ninh Iraq bắt sống trùm tài chính của IS bắt sống Sami Jasim ở nước ngoài (Ảnh: Getty).

"Trong khi lực lượng an ninh Iraq đang tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho bầu cử, các đồng nghiệp ở Cơ quan tình báo quốc gia Iraq đã tiến hành một chiến dịch để bắt sống Sami Jasim, người phụ trách tài chính của IS và từng là cấp phó của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi", AFP dẫn lời Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi ngày 11/10 cho biết.

Tuy nhiên, Thủ tướng Mustafa không tiết lộ chi tiết chiến dịch bắt sống Jasim, mà chỉ nói rằng người đàn ông này bị bắt giữ bên ngoài Iraq.

AFP dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, Jasim bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét ở Thổ Nhĩ Kỳ, song hiện không rõ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ có tham gia vào chiến dịch hay không.

Vụ bắt giữ Jasim được tiến hành sau khi các chiến binh IS bị nghi ngờ tiến hành một vụ tấn công nhằm vào một điểm bỏ phiếu ở phía bắc tỉnh Kirkuk của Iraq, khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương.

Jasim, hay còn gọi là Abu Asya, là người quản lý tài chính của IS dưới thời al-Baghdadi kể từ năm 2015. Hắn sống ở Mosul (Iraq) năm 2012 cho đến khi gặp Baghdadi cùng năm đó.

Năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ coi Jasim là khủng bố quốc tế. Mỹ cho rằng Jasim là người điều hành các hoạt động khai thác dầu khí, tài nguyên khoáng sản và buôn bán cổ vật sau khi IS giành kiểm soát một phần lãnh thổ Syria và Iraq.

Năm 2019, Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin có thể giúp bắt giữ 3 lãnh đạo cấp cao của IS, trong đó có Jasim.

Minh Phương

Theo AFP