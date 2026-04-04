Iran tuyên bố dùng vũ khí và chiến thuật mới để bắn hạ chiến đấu cơ của Mỹ

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 4/4 dẫn lời Chuẩn tướng Alireza Elhami, chỉ huy Căn cứ Phòng không Hợp nhất của Iran, cho biết việc Mỹ liên tục mất máy bay quân sự là "kết quả của các chiến thuật, việc sử dụng thiết bị hiện đại và những đổi mới trong các hệ thống phòng không của Iran”.

“Điều này đã gây ra sự bối rối và hoang mang cho đối phương”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Elhami không giải thích chi tiết những đổi mới đó là gì.

Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Iran tuyên bố bắn rơi 2 máy bay quân sự của Mỹ trong cùng ngày 3/4.

Ban đầu là một tiêm kích F-15E của Không quân Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Iran, với một phi công được giải cứu, trong khi một thành viên còn lại của kíp lái vẫn đang mất tích. Quân đội Mỹ xác nhận đang triển khai máy bay, trực thăng để tìm kiếm cứu hộ phi công này. Theo nguồn tin của Telegraph, lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể đã vào Iran.

Trong khi đó, một cường kích A-10 Thunderbolt II bị trúng hỏa lực và rơi ngay sau khi rời khỏi lãnh thổ Iran, phi công đã thoát ra an toàn.

F-15E là máy bay có người lái đầu tiên của Mỹ được biết đến là bị bắn rơi trên bầu trời Iran trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua. Đến nay, Mỹ đã mất ít nhất 7 máy bay quân sự có người lái trong cuộc chiến này.

Harlan Ullman, cố vấn cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu sĩ quan hải quân cấp cao của Mỹ, cho rằng ông tin Iran đã sử dụng vũ khí cỡ nhỏ để bắn hạ các máy bay.

"Tôi không tin Iran đã có hoặc đã tái phát triển được các hệ thống phòng không của mình. Tôi cho là F-15E và có lẽ cả A-10 đã bị bắn hạ bởi vũ khí nhỏ, nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem", ông nói.

Về việc phi công F-15E mất tích trong lãnh thổ Iran, ông nói: "Rất có thể thành viên phi hành đoàn đang mất tích đã bị thương. Thành viên đó sẽ có một thiết bị phản hồi, thứ mà tôi nghĩ anh ấy sẽ sử dụng một cách rất có hệ thống, bởi vì ngay lúc này, phía Iran đang thực hiện một cuộc truy tìm quy mô lớn”.

Ông lưu ý một số vấn đề: "Liệu anh ấy có đủ nước và các vật dụng cơ bản để duy trì sự sống không? Anh ấy đang ở đâu, và thiết bị của anh ấy có hoạt động không?".

Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng vào khả năng của Mỹ trong việc giải cứu quân nhân mất tích, khẳng định họ có "năng lực tìm kiếm và cứu nạn tốt nhất thế giới hiện nay" với những lực lượng "được huấn luyện cực kỳ bài bản”.