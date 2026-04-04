Israel hoãn tấn công Iran, hỗ trợ tìm kiếm phi công tiêm kích Mỹ bị bắn rơi

Một tiêm kích F-15 của Mỹ (Ảnh: USAF).

Một quan chức Israel cho biết, Israel đã hoãn một số cuộc không kích dự kiến vào Iran vào hôm 3/4 để không cản trở các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn thành viên phi hành đoàn trên máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ bị bắn rơi ở Iran.

Theo một nguồn tin khác, Israel cũng đã đề nghị hỗ trợ tình báo cho các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn, vốn phần lớn vẫn do phía Mỹ thực hiện.

Động thái của Israel diễn ra sau khi Iran tuyên bố bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Mỹ trong không phận, gồm một tiêm kích F-15 và một cường kích A-10. Phi công của A-10 đã thoát ra ngoài an toàn, một phi công của F-15 được giải cứu, song hiện một phi công còn lại của tiêm kích này vẫn mất tích.

“Một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bị hệ thống phòng không tiên tiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắn rơi trong không phận miền trung Iran”, người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến trung tâm quân đội Iran, Khatam al-Anbiya, cho biết.

Đây là lần đầu tiên Mỹ mất máy bay trong lãnh thổ Iran, đánh dấu một sự leo thang hơn nữa trong cuộc chiến kéo dài hơn một tháng qua.

Quân đội Mỹ xác nhận đang triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ thành viên còn lại của tiêm kích F-15 bị bắn rơi ở tây nam Iran.

NBC đưa tin, 2 trực thăng quân sự của Mỹ đã trúng hỏa lực Iran trong quá trình tìm kiếm, nhưng vẫn an toàn.

Hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim cho biết, Iran cũng đang tìm kiếm phi công Mỹ mất tích. Các thương nhân địa phương ở tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad, tây nam Iran đang treo thưởng 10 tỷ toman (khoảng 76.000 USD) cho bất kỳ ai tìm thấy và bắt giữ phi công Mỹ.

Cựu phi công chiến đấu thuộc Thủy quân lục chiến Amy McGrath cho biết các thành viên của máy bay Mỹ bị bắn rơi, giống như tất cả các phi công chiến đấu khác, đều đã được huấn luyện sinh tồn như một phần trong quá trình huấn luyện của họ.

“Việc thoát ra khỏi máy bay bằng ghế phóng là một điều rất mạnh bạo đối với cơ thể. Nhưng nếu bạn còn sống, bạn đã được huấn luyện về cách liên lạc với các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn mà bạn biết chắc chắn là sẽ đến", bà McGrath nói.

Tuy nhiên, bà McGrath nhấn mạnh, việc nhảy dù xuống một quốc gia như Iran là điều khó khăn đối với những người sống sót vì đó là một khu vực rộng lớn, và "chúng ta không thực sự biết liệu người dân ở đó ủng hộ hay chống lại chúng ta”.

Trong khi đó, Thiếu tướng Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu William Enyart cho rằng, “nỗ lực cứu hộ sẽ diễn ra khá nhanh chóng”.

“Họ đã có ý tưởng về nơi cần tìm kiếm và chắc chắn sẽ tập trung nỗ lực vào đó. Chúng ta có các đơn vị cứu hộ được huấn luyện đặc biệt, những người sẽ lùng sục khu vực đó để tìm kiếm phi công”, ông cho hay.

“Mọi người đang điều động các khí tài để hỗ trợ yểm trợ trên không cho các nỗ lực cứu hộ, các năng lực tình báo đang xác định vị trí của địa điểm máy bay rơi tiềm năng, và sau đó là những lực lượng sẵn sàng thực hiện các đòn tấn công và hỏa lực để hỗ trợ các đội cứu hộ. Đó là một sự phối hợp và huy động cực kỳ, cực kỳ lớn chỉ để đảm bảo rằng chúng ta đưa được người của mình về nhà”, ông Ravi Chaudhary, cựu Trợ lý Tư lệnh Không quân Mỹ, cho biết.