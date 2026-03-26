Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-18 Mỹ, Washington phản bác

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 25/3 tuyên bố hệ thống phòng không của Hải quân nước này đã bắn trúng một máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Mỹ trong không phận phía đông nam nước này.

IRGC cho biết máy bay chiến đấu này đã bị bắn trúng bởi tên lửa của Hải quân IRGC trên vùng Chabahar thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan và rơi xuống Ấn Độ Dương.

Theo IRGC, đây là máy bay chiến đấu thứ tư của Mỹ và Israel bị hệ thống phòng không tự chế của Iran bắn trúng trong không phận nước này.

Truyền thông nhà nước Iran cũng công bố đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc tiêm kích Mỹ bị hệ thống phòng không bắn trúng và rơi xuống Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố của Iran về việc bắn rơi F-18.

"Thông tin này là sai sự thật", CENTCOM xác nhận với hãng tin Anadolu.

Trước đó, quân đội Iran hôm 22/3 cho biết hệ thống phòng không nước này đã nhắm mục tiêu vào một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của đối phương trong không phận phía nam Iran.

Một ngày trước đó, IRGC thông báo đã bắn trúng một máy bay F-16 Fighting Falcon của Israel trong không phận miền trung nước này.

Iran được cho là đã đầu tư đáng kể vào việc hiện đại hóa năng lực phòng không tầm ngắn trong thời gian qua. Trước khi giao tranh xảy ra với Mỹ, Iran được cho đã ký với Nga thỏa thuận 580 triệu USD để mua 500 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai 9K333 Verba cùng 2.500 tên lửa 9M336.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và UAE cũng bị tấn công.

Iran cho tới nay đã thực hiện gần 80 đợt tập kích trả đũa nhằm vào loạt mục tiêu của Israel và Mỹ trong khu vực.

Theo CENTCOM, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran, Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu của đối thủ, phá hủy hoặc làm hư hại hơn 140 tàu của Iran.

CENTCOM cho biết hơn 200 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc xung đột với Iran, phần lớn trong số đó đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Các quan chức quốc phòng cho biết đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Ngoài ra, khoảng 16 máy bay, UAV Mỹ được cho đã bị phá hủy, theo tổng hợp của Bloomberg.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn kế hoạch tập kích vào hạ tầng năng lượng Iran, Washington và đồng minh Israel vẫn tiếp tục nhằm vào các mục tiêu khác của Tehran.