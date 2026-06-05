Iran phóng tên lửa vào tàu chiến Mỹ

Theo một tuyên bố của quân đội Iran hôm nay 5/6, hải quân nước này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cảnh cáo các tàu khu trục của Mỹ đang hoạt động ở biển Oman, buộc các tàu này phải rút khỏi khu vực.

Quân đội Iran cho biết động thái này là một phần của các hoạt động đang diễn ra nhằm đáp trả hành động quấy rối trên biển của lực lượng Mỹ cũng như việc bắt giữ các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran.

Quân đội Iran xác nhận, lực lượng hải quân nước này đã bắn cảnh cáo bằng tên lửa Qadir và máy bay không người lái tấn công Shahed Danesh về phía các tàu khu trục DDG-103 và DDG-87 của Mỹ.

Theo quân đội Iran, các tàu khu trục Mỹ sau đó đã rời biển Oman và hướng về phía Ấn Độ Dương.

Iran phóng tên lửa và UAV vào tàu chiến Mỹ (Nguồn: RT).

Tuyên bố của quân đội Iran xác nhận, chiến dịch này, cùng với các hành động tương tự trong những ngày gần đây, cũng đã buộc các tàu hải quân khác của Mỹ phải rời khỏi khu vực, bao gồm các khu trục hạm trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush và tàu tấn công đổ bộ Tripoli.

Iran cáo buộc lực lượng hải quân Mỹ làm gián đoạn thương mại hàng hải và an ninh trong khu vực.

Quân đội Iran cho biết các tàu khu trục bị nhắm mục tiêu đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho các hoạt động thù địch của Mỹ nhằm vào tàu thương mại Iran.

Iran đã kêu gọi Mỹ ngừng các hành động thù địch trong vùng biển khu vực.

Mặc dù các tàu của Mỹ đã di chuyển ra ngoài tầm bắn của các tên lửa Iran, quân đội Iran tuyên bố lực lượng này có thể sử dụng vũ khí tầm xa hơn nếu cần thiết.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết lực lượng của họ đã chặn bắt tàu M/T DAVINA, một tàu không quốc tịch bị trừng phạt, ở Ấn Độ Dương đêm qua.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu", tuyên bố của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhấn mạnh.

Vị trí vịnh Oman (Ảnh: Catalyst).

Các vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh Iran, khi Washington thực thi lệnh trừng phạt đối với các tàu chở dầu của Iran và Tehran liên tục đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuần này tuyên bố tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" vào đảo Qeshm của Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại một số nước trong khu vực để đáp trả.

Iran đã bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain vào rạng sáng 3/6, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Tehran cáo buộc các nước láng giềng Vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để thực hiện các cuộc tấn công.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/6, Tổng thống Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng đàm phán. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ra “tối hậu thư” với Iran, yêu cầu quốc gia Trung Đông phải đạt được thỏa thuận.