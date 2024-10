Iran lên dây cót đáp trả, cảnh báo "đòn giáng nghiền nát" Israel

Lực lượng quân sự Iran diễu binh (Ảnh: AFP).

Trong tuyên bố hôm 29/10, Phó điều phối viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi, nhấn mạnh trong những ngày tới, thế giới sẽ chứng kiến một "đòn giáng nghiền nát", sau hàng loạt động thái nhằm bảo vệ lợi ích của Iran trong khu vực.

Chuẩn tướng Naqdi, người tham gia lập kế hoạch cho Chiến dịch True Promise 2 vào ngày 1/10, tuyên bố Iran có ý định đáp trả cứng rắn các hành động mới nhất của Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cảnh báo Tehran có thể làm giảm đáng kể năng lực quân sự của Israel bằng cách tấn công với lực lượng lớn hơn so với cuộc tấn công ngày 1/10.

"Chúng ta phải đặt Israel vào đúng vị trí của họ. Nếu chính quyền Israel muốn phá hoại an ninh của chúng ta, chúng ta cũng có khả năng gây tổn hại đến an ninh của họ và họ sẽ nhận được phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây", Tổng thống Pezeshkian phát biểu tại một cuộc họp nội các.

"Mỹ sẽ không bao giờ có thể buộc chúng ta từ bỏ lập trường của mình", tổng thống Iran nói thêm.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi cho biết nếu Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel, quân đội Israel sẽ đáp trả bằng "những khả năng chưa từng sử dụng" trong các cuộc tấn công trước đó.

"Nếu Iran phạm sai lầm và phóng một loạt tên lửa khác vào Israel, chúng ta sẽ một lần nữa biết cách đối phó với Iran, ngay cả bằng những khả năng mà chúng ta chưa sử dụng", ông Halevi nói với các phi hành đoàn tại Căn cứ Không quân Ramon ở miền nam Israel.

Rạng sáng 26/10, khoảng 100 máy bay quân sự Israel đã tham gia vào chiến dịch không kích các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Iran. Cuộc không kích nhằm đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hôm 1/10.

Cuộc tấn công của Iran vào Israel hôm 1/10 được tiến hành để đáp trả vụ ám sát các thủ lĩnh chủ chốt trong ban lãnh đạo Hamas, Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Hamas và Hezbollah là các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Gaza và Li Băng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định, sau đòn tấn công này, Iran đang ở thế bất lợi. Ông cho biết thêm, cuộc tấn công của Israel đã làm tổn hại đến khả năng sản xuất của Iran, làm thay đổi cán cân quyền lực và sẽ buộc Tehran thay đổi các tính toán.

Trong khi đó, Iran tuyên bố cuộc tấn công của Israel chỉ gây thiệt hại hạn chế. Tehran cũng cảnh báo sẽ dùng mọi phương tiện sẵn có để mang lại "hậu quả cay đắng" cho Israel.

Israel và Iran rơi vào vòng xoáy căng thẳng với các cuộc tấn công "ăn miếng, trả miếng" kể từ đầu năm nay, làm dấy lên lo ngại nguy cơ một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông.

Sau cuộc tập kích mới nhất, Israel phát đi thông điệp đã hoàn tất việc trả đũa và căng thẳng nên chấm dứt ở đó. Mặt khác, quân đội Israel cũng cảnh báo Iran sẽ phải "trả giá đắt" nếu tiếp tục trả đũa.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 28/10 tuyên bố Israel không để lại cho Iran lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả toàn diện các cuộc tấn công gần đây. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các địa điểm chiến lược của Israel. Mỹ cảnh báo Israel rằng đòn đáp trả của Iran có thể mạnh hơn nhiều so với cuộc tấn công trước đó hồi tháng 10.