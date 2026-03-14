Iran dọa thiêu rụi cơ sở dầu liên quan Mỹ khi "viên ngọc quý" bị tấn công

Đảo Kharg của Iran (Ảnh: Telegraph).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hệ thống phòng thủ trên đảo Kharg bị phá hủy hoàn toàn.

IRGC xác nhận lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào khoảng 15 địa điểm, bao gồm các vị trí phòng không của quân đội Iran, căn cứ hải quân Joshen, tháp canh sân bay và một bãi đáp trực thăng, nhưng khẳng định hệ thống phòng thủ trên đảo Kharg đã hoạt động trở lại trong vòng một giờ sau vụ tấn công.

IRGC cũng nhấn mạnh không có cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào trên đảo Kharg - nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ.

IRGC nhắc lại cảnh báo trước đó của Tehran về hậu quả mà Mỹ phải gánh chịu nếu tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

“Nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công, tất cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh có lợi ích sẽ bị đốt cháy và phá hủy”, IRGC tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cũng cảnh báo Tehran sẽ biến tất cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ có liên quan đến Mỹ trên khắp Trung Đông thành “đống tro tàn” nếu các cơ sở của Iran bị tấn công.

Tổng thống Donald Trump ngày 13/3 đã nhắc lại tuyên bố trước đó của ông rằng chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang “vượt xa kế hoạch”. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho việc kết thúc chiến sự.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chiến tranh sẽ tiếp diễn “chừng nào còn cần thiết”.

Khi được hỏi về hình thức “đầu hàng vô điều kiện” mà ông mong đợi từ Tehran, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng điều đó có nghĩa là “chúng ta đang ở vị thế áp đảo mà chưa ai từng thấy trước đây”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố Iran đã “hoàn toàn bị đánh bại” trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Ông cho biết Iran muốn đạt được một thỏa thuận, bất chấp các tuyên bố của giới chức Iran rằng nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến.

“Truyền thông tin giả không muốn đưa tin về việc quân đội Mỹ đã làm tốt như thế nào trước Iran, quốc gia đã hoàn toàn bị đánh bại và muốn một thỏa thuận - Nhưng không phải là một thỏa thuận mà tôi sẽ chấp nhận!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Vị trí đảo Kharg (Ảnh: Catalyst).

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông xác nhận Washington đã ném bom dữ dội các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, nơi được nhà lãnh đạo Mỹ gọi là "viên ngọc quý" của Iran.

Đảo Kharg là một dải đất dài khoảng 8km ngoài khơi bờ biển Iran, gần như không bị tấn công trong 2 tuần đầu của cuộc chiến.

Nằm ở phía bắc Vịnh Ba Tư, hòn đảo này đóng vai trò xương sống của hệ thống xuất khẩu dầu mỏ của Iran và là nguồn thu quan trọng của chính phủ Tehran. Khoảng 90-95% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025 - đi qua Kharg trước khi đến các thị trường quốc tế.

Hòn đảo này được kết nối bằng đường ống với các mỏ dầu lớn trên đất liền của Iran và có các cảng nước sâu lớn có khả năng tiếp nhận một số tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Cơ sở hạ tầng này cho phép Iran vận chuyển dầu thô đến bên mua một cách hiệu quả, đặc biệt là ở châu Á.