Iran dọa đánh chìm tàu và hạ binh sĩ Mỹ, nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Tàu tuần tra của Iran (Ảnh: Getty).

"Lịch sử sẽ ghi nhận rằng dân tộc Iran đã đánh bại siêu cường Mỹ ở vịnh Ba Tư và biển Oman", Mohsen Rezaei, cựu chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và hiện là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố hôm 29/4.

Ông Rezaei cảnh báo các quân nhân Mỹ rằng lực lượng Mỹ “tiếp tục xung đột, có khả năng tàu của họ sẽ bị đánh chìm và binh lính của họ sẽ bị hạ gục”.

“Trong trường hợp có hành động gây hấn mới, Mỹ nên chuẩn bị tinh thần rằng chúng tôi sẽ bắt giữ một số lượng lớn lực lượng của họ", ông Rezaei, một thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran, cảnh báo thêm.

Theo ông Rezaei, nếu Quốc hội Mỹ quyết định không tiến hành chiến tranh, “Tổng thống Donald Trump có thể đổ lỗi cho Quốc hội và đảng Dân chủ”, còn nếu Quốc hội ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh, ông Trump sẽ “quy trách nhiệm cho họ về hậu quả của việc kéo dài chiến tranh”.

Quan chức Iran tuyên bố cho biết "lựa chọn ít tốn kém nhất" đối với Mỹ sẽ là chấp nhận 10 điều kiện mà Iran đã đưa ra để chấm dứt xung đột.

Các điều kiện bao gồm chấm dứt vĩnh viễn mọi cuộc tấn công nhằm vào Iran, ngừng gây hấn trên mọi mặt trận, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và bồi thường cho Iran.

Ông Rezaei cũng kiên quyết bác bỏ những tin đồn về tình trạng sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, khẳng định ông vẫn "trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng”.

“Lãnh tụ Tối cao đang điều hành công việc của đất nước một cách thận trọng”, ông Rezaei nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng Iran quyết tâm “trả thù” cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong những ngày đầu xung đột do cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

"Đòn trả thù cho Lãnh tụ Tối cao tử vì đạo vẫn còn đó và sẽ không được hoàn thành trừ khi Israel bị xóa sổ”, ông Rezaei cảnh báo.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức, thay vào đó ông chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản. Giới chức Mỹ cho rằng ông Mojtaba bị thương nặng do cuộc tập kích của Mỹ và Israel.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly ngày 29/4 cho biết các nhà đàm phán Mỹ đang tiếp tục tham gia đối thoại với phía Iran, trong bối cảnh Iran đang “gặp khó khăn” trong việc giải quyết vấn đề liên quan tới ban lãnh đạo nước này.

Người phát ngôn nói rằng Tổng thống Trump sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận với Iran nếu thỏa thuận đó “đặt an ninh quốc gia của Mỹ lên hàng đầu”.

Truyền thông Mỹ và các quan chức thạo tin cuối tuần qua đưa tin, Iran đã gửi tới Mỹ đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột. Đề xuất gồm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng trong khi trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump không hài lòng với đề xuất vì đề xuất này trì hoãn việc thảo luận về các chương trình hạt nhân của Iran - một vấn đề mà Washington khẳng định phải được giải quyết ngay từ đầu.

Washington nhiều lần yêu cầu Tehran từ bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu và đình chỉ việc làm giàu uranium như một điều kiện quan trọng của bất kỳ giải pháp hòa bình nào.

Mỹ cho đến nay vẫn tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran kêu gọi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa để bắt đầu đàm phán.